Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов имеет тяжелую наркотическую зависимость, - источник

Киевский областной прокурор Дмитрий Чибисов страдает от тяжелой наркотической зависимости. Последнее время у него обострилось пристрастие к кокаину, употребление которого на рабочем месте в кабинете прокурора области стало обыденной нормой. Об этому журналистам сообщил источник в Киевской областной прокуратуре.



«Последнее время он стал нервным, отменяет запланированные ранее встречи, с подозрением относиться к задачам «сверху», заказал проверку кабинета и автомобиля на наличие «жучков». Почти не ест и не пьет, много разговаривает, кричит на подчиненных. Шмыганье носом уже стало неотъемлемым атрибутом совещаний. Нет ни каких сомнений, что Чибисова очень затянуло кокаиновое болото», - отмечает источник.



Ранее Дмитрия Чибисова уже неоднократно обвиняли в употреблении наркотиков, в т.ч. на рабочем месте, и даже принесли траурный венок под здание прокуратуры области.



«17 августа 2016 года неизвестные вывесили на двери здания прокуратуры Киевской области траурный венок для сотрудников ведомства с выражением соболезнований в связи с назначением на пост регионального прокурора Дмитрия Чибисова. В распоряжении "Прокурорской правды" оказались фото траурного венка, которые были сделаны у здания прокуратуры Киевщины, на которых помимо траурных лент и выражений соболезнований также размещена фотография областного надзорника и надпись "Чибисов кокаиновый прокурор". Отметим, что Чибисов имеет одиозную славу, которая тянется за ним с "черниговских" времен. В частности, уже тогда звучали обвинения в том, что Чибисов питает слабость к наркотикам», - сообщал ранее «Антикор».



