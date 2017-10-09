Правоохранители усилят меры безопасности в центре Киева в связи с футбольным матчем Украина-Хорватия

В центре Киева 3800 работников правоохранительных органов будут обеспечивать общественную безопасность в понедельник в связи с проведением заключительного квалификационного футбольного матча Чемпионата мира между сборными командами Украины и Хорватии.



"Встреча футбольных команд состоится на НСК "Олимпийский", поэтому 3800 работников структурных подразделений столичной полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины усилят меры безопасности. Наряды полиции будут нести службу на прилегающих к стадиону территориях, остановках общественного транспорта и в метрополитене", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева в понедельник.



Кроме того, сотрудники патрульной полиции будут обеспечивать безопасность движения транспорта и пешеходов на улицах, прилегающих к стадиону. Полиция просит водителей соблюдать правила дорожного движения, не оставлять транспорт в неустановленных местах и не парковать автомобили на тротуарах дорог, прилегающих к стадиону.



Правоохранители призывают болельщиков вести себя цивилизованно, относиться друг к другу толерантно, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в выполнении их функций по охране правопорядка.



Федерация футбола Украины и НСК "Олимпийский" напоминает, что билеты на матч отборочного этапа ЧМ-2018 между сборными Украины и Хорватии в Киеве являются именными и для прохода по ним на стадион необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

