В ПАСЕ проголосовали за срочные дебаты по украинскому закону "Об образовании"

Парламентская ассамблея Совета Европы планирует провести срочные дебаты по статье 7 украинского закона "Об образовании", подтвердив тем самым запрос венгерских и других депутатов. Об этом сообщает "Европейская правда". На ассамблее выберут для дебатов одну из трех тем - массовые нарушения прав человека в Мьянме, кризис в Каталонии или украинский языковой вопрос.

Выбор был между двумя последними темами и парламент мог отказаться от срочных дебатов.



Одним из первых отставили обсуждение каталонского кризиса, чтобы не накалять конфликт.



Украинский вопрос также не смогли сразу принять, голоса распределились поровну. Противники его рассмотрения аргументировали, что необходимо дождаться заключения Венецианской комиссии, однако со второго раза утвердили с минимальным перевесом.



ПАСЕ рассмотрит проект соответствующей резолюции в четверг, 12 октября.



Пока неизвестно, кто будет назначен докладчиком, от этого во многом зависит тональность документа.



Накануне Закарпатский облсовет обратился к самому президенту Петру Порошенко. "По нашему мнению, нарушаются конституционные права лиц в законе, принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке. Нормативными положениями статьи 7 Закона нарушается ряд прав и свобод, предусмотренных и гарантированных Конституцией", - говорится в обращении депутатов.

