Импортные тарифные квоты ЕС будут планово увеличиваться для 18 украинских товарных групп в течение 5 лет

Импортные тарифные квоты Европейского Союза будут планово увеличиваться для 18 украинских товарных групп в течение пяти лет, в среднем на 10% в год, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.



"Позиции будут увеличиваться в течение пяти лет, в среднем на 10% в год. Например, в 2016 году размер квоты на украинское мясо птицы составил 16 тыс. тонн, а в 2017 году он вырос до 16,8 тыс. тонн, в 2018 году размер тарифной квоты будет уже на уровне 17,6 тыс. тонн", - цитируется в сообщении заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.



Объемы торговых преференций будут увеличиваться также и на баранину в течение пяти лет с 1,65 тыс. тонн – до 2,25 тыс. тонн, пшеницу с 960 тыс. тонн – до 1 млн тонн, ячмень с 270 тыс. тонн – до 350 тыс. тонн, ячменную крупу и муку с 6,6 тыс. тонн – до 7,8 тыс. тонн, молоко, сливки, йогурты с 8,4 тыс. тонн – до 10 тыс. тонн, мед с 5,2 тыс. тонн – до 6 тыс. тонн, яйца с 1,8 тыс. тонн - до 3 тыс. тонн, обработанный крахмал с 1,2 тыс. тонн – до 2 тыс. тонн и др.



Отмечается, что постепенное увеличение тарифных квот в течение пяти лет закреплено в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.



По данным Минагропрода, по состоянию на 4 октября 2017 года, исчерпаны на 100% импортные тарифные квоты ЕС на украинские товары: мед, сахар, ячменную крупу и муку, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, овес, ячмень, кукурузу, пшеницу. В ряде товаров, где квоты не исчерпывают: баранина, говядина, грибы, продукция из обработанного молока и др.



Как сообщалось, 13 сентября в Европейском парламенте было подписано решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций на три года. По словам заместителя министра экономического развития и торговли – торгового представителя Украины Натальи Микольской, украинские агропроизводители смогут воспользоваться дополнительными квотами на беспошлинные поставки отдельных видов сельхозпродукции в ЕС с 1 октября 2017 года, по зерновым культурам - с 1 января 2018 года.



Подписанный регламент предусматривает, что начальная беспошлинная квота на поставки меда в ЕС увеличена с 5 тыс. дополнительно на 2,5 тыс. тонн в год, круп и обработанного зерна – с 6,3 тыс. дополнительно на 7,8 тыс. тонн, на виноградный и яблочный соки – с 10 тыс. дополнительно на 500 тонн, на овес - с 4 тыс. дополнительно на 4 тыс. тонн, переработанные томаты – с 10 тыс. на 3 тыс. тонн. Квоты на поставки кукурузы будут увеличены с 400 тыс. тонн еще на 625 тыс. тонн, пшеницы и пшеничной муки – с 950 тыс. тонн еще на 65 тыс. тонн, ячменя – с 250 тыс. тонн еще на 325 тыс. тонн.



Украина может без пошлин поставлять в Евросоюз 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот. Квоты на поставки для говядины составляют 12 тыс. тонн, молока, сливок, йогуртов - 8 тыс. тонн, сухого молока - 1,5 тыс. тонн, сливочного масла - 1,5 тыс. тонн, яичных продуктов - 1,5 тыс. тонн, яиц – 1,5 тыс. тонн, свинины - 40 тыс. тонн.

