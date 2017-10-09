ГПУ назвала заказчика убийства Вороненкова

Организатором убийства бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в понедельник, 9 октября, передает Украинская правда.



По его словам, Тюрин имел личный мотив убийства – 8 лет он был гражданским мужем Максаковой, которая во время убийства была женой Вороненкова.



"Фактическим заказчиком убийства стал подконтрольный ФСБ Тюрин, известный как лидер преступной группировки", – констатировал Луценко.



Также он сообщил, что в результате масштабного расследования удалось установить всех, кто причастен к убийству Вороненкова.



"Удалось воссоздать полную хронологию событий – от подготовки преступления до задержания подозреваемых лиц. Сообщаем официально, что передаем в суд материалы производства по факту убийства Вороненкова и покушения на умышленное убийство его охранника по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", – сказал генпрокурор.

