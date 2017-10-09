Минэнергоугля: цены на газ надо повысить на 18%

Цену на природный газ для населения надо повысить на 17,6% – до 8,032 тыс. грн за тысячу кубометров. Соответствующие расчеты провело Министерство энергетики и угольной промышленности, сообщает Экономическая правда.



Так, в соответствии с действующей методикой, цену на газ без НДС надо повысить до 5,815 тыс. грн. А с учетом налогов, наценок поставщиков и транспортных расходов конечная цена для населения и коммунальщиков составит 8,032 тыс. грн при нынешнем тарифе в 6,937 тыс. грн за тысячу кубометров.



Однако в правительстве считают, что такая цена неприемлема из-за низкой платежеспособности населения.

