Франция не признает независимость Каталонии

Франция не будет признавать независимость Каталонии, если этот испанский регион провозгласит ее в одностороннем порядке, заявила министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо.



"Если будет провозглашена независимость, то это будет сделано в одностороннем порядке, и она (независимость - ИФ) не будет признана", - сказала Н.Луазо в телеинтервью.



"Судьба Каталонии не может быть определена голосованием, которое было организовано движением за независимость только неделю назад", - добавила министр, отметив, что "этот кризис должен решаться путем диалога на всех уровнях испанской политики".



Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж выступает за конституционное единство Испании.



Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Он сопровождался столкновениями сил правопорядка, часть которых была направлена Мадридом, не признающим законность референдума, с мирными участниками. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений за медицинской помощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.



Согласно официальным результатам голосования, "за" независимость проголосовали 90,18%, "против" - 7,83%.

