Мэй рассчитывает на положительный результат переговоров с ЕС об условиях Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает на положительный результат переговоров с Евросоюзом об условиях Brexit, пятый раунд которых начинается 9 октября в Брюсселе. Об этом она объявит в понедельник во время выступления перед депутатами в Палате общин британского парламента. Выдержки из речи премьера поступили в представительство ТАСС из канцелярии Мэй.



Британский премьер подчеркнет, что Лондон "с нетерпением ждет следующего этапа" переговоров с Брюсселем, указав при этом на то, что "мяч находится на стороне" Евросоюза. Речь идет о переходе ко второй стадии переговоров, на которой будет обсуждаться формат будущих отношений Великобритании и ЕС, в том числе в области торговли. В Лондоне хотят приступить к этому этапу как можно быстрее, в то время как в Брюсселе считают, что время для этого еще не пришло.



Тем не менее Мэй настроена оптимистично. "Я уверена, что мы получим положительный ответ. Потому что мы стремимся заключить не только наилучшее из возможных соглашений для нас, но и самую лучшую сделку для наших европейских друзей", - говорится в тексте речи главы британского правительства.



"Новое, глубокое и особое партнерство между независимым Соединенным Королевством и сильным и успешным Европейским союзом является нашей целью и нашим предложением европейским друзьям. Достижение такого партнерства потребует проявления лидерских качеств и гибкости не только от нас, но и от наших друзей, 27 стран ЕС", - считает она.



Мэй тем не менее признала, что ход переговоров "не всегда будет гладким", однако, по ее мнению, "дух дружбы и сотрудничества" позволяет рассчитывать на итоговый положительный результат. "И я считаю, что мы сможем воспользоваться возможностями этого поворотного момента в истории нашего народа", - отмечается в ее послании парламенту.



Британскую делегацию на начинающемся в понедельник в Брюсселе пятом раунде переговоров возглавляет министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис, европейцев на дискуссиях представляет главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье. По итогам предыдущего раунда, завершившегося 28 сентября, стороны отметили, что динамика на переговорах появилась, но нерешенные вопросы остаются.



Самый принципиальный из них - сколько Лондону придется заплатить за выход из ЕС. Выступая во Флоренции 22 сентября, Мэй заявила, что Великобритания готова выполнять взятые на себя ранее обязательства вплоть до 2020 года. О какой сумме идет речь, она не уточнила.



Ранее европейский дипломатический источник сообщил ТАСС в Брюсселе, что ЕС оценивает объем финансовых обязательств Великобритании, которые она должна выплатить в рамках процесса выхода из ЕС, в €52 млрд. Они необходимы для покрытия всех расходов по действующим европейским программам на текущий бюджетный период.



Бюджет ЕС, основанный на взносах стран-членов, рассчитывается на семилетние периоды. Нынешняя "семилетка" покрывает период с 2014 по 2020 год включительно. Таким образом, если Лондон прекратит платить свои взносы сразу после выхода в 2019 году, ЕС не сможет в полном объеме реализовать все заложенные в бюджет программы и будет вынужден сокращать их, либо перераспределять расходы на остальные страны сообщества, которые не согласятся их увеличивать. В Брюсселе ранее уже неоднократно давали понять, что переговоры с Лондоном во всех четырех предыдущих раундах заходили в тупик прежде всего потому, что британская сторона уходила от обсуждения финансового вопроса

