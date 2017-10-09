ФСБ уличена

Блестящим раскрытием убийства Вороненкова полностью удовлетворен. Жаль, что пока ничего не удалось доказать по поводу удачного покушения на Кеннеди, хотя дела, безусловно, связаны. Но это я уже придираюсь к деятельности Генеральной прокуратуры. Эстетствую, так сказать. Увлекаюсь перфекционизмом. Пинаю, можно сказать… Хотя нет, это сравнение вряд ли уместно в данном контексте. Не стану вас долго томить с интригой. Перейду сразу к сути: российского депутата Вороненкова, чья жена Максакова в нынешнее время стала настоящей звездой в местах обитания европейской нации, убила ФСБ.



Мы с Геращенко (Антон) это сразу предположили. Буквально по горячим следам, которые еще не остыли в центре Киева, возле отеля «Премьер-палас», принадлежавшего в свое время известному авторитету Курочкину. Застрелили прямо во дворике суда из очень хорошей финской винтовки с оптическим прицелом. К сожалению, у меня нет такой богатой фантазии, как у Антона. Тот сразу стал выдавать очень любопытные детали насчет убийства. В частности, о специальном диверсионном центре НКВД, расположенном в густом сосновом бору под Москвой. Там еще Берия оттачивал свое мастерство по ловле воинов ОУН-УПА в диких лесах Западной Украины. Что интересно: ФСБ специально привлекла к акции непрофессионала, чтобы никто не смог вычислить характерный почерк российских террористических спецслужб. Это Антон до этого додумался. У меня, повторю, с фантазией не так богато. Да, в студенческие годы пробовал расширять сознание с помощью представителя братской коммунистической Греции. Представитель прибыл на учебу в Киев с солидным запасом определенных веществ чисто растительного содержания. Совместное употребление в составе организованной группы – был еще и парторг курса – не привело к значительному прорыву в освоении диалектики Гегеля. Но зато собравшиеся констатировали низкую энергетическую ценность котлет из «Бухенвальда» (одна из студенческих столовых, прозванная так за высокое качество еды и дружелюбность обслуживающего персонала), когда пробило на еду.



Жалкие попытки кремлевских СМИ увести следствие от бытовой версии убийства провалились с треском. Юридически выверенно и четко генеральный прокурор зафиксировал: главным организатором зверского убийства оппозиционного российского депутата является бывший муж Максаковой Владимир Тюрин

Максакову в Украине очень полюбили. Недавно вот в сети завязался интересный срач по поводу того, может ли она петь гимн нации или это чересчур? Абсолютное большинство патриотических пользователей обратило внимание на выдающиеся вокальные данные российской певицы, что нашло отражение в частом употреблении словосочетания «русская с...ка»

Секретный центр ФСБ, личный инструктаж Владимира Владимировича Путина, красные кроссовки убийцы – владельца удостоверения участника АТО, сразу же придали делу ярко выраженный политический аспект. Никто не сомневался в том, что наша Генеральная прокуратура блестяще раскроет вызывающее преступление. Благо, мотивы уже ясны, исполнители отслежены вплоть до десятого колена, а имя главного заказчика даже малые дети знают. Осталось только сложить два плюс два.Сложили. И что выяснилось? Все как говорил Геращенко: Вороненков планировал обнажить суть работы российских спецслужб во время специальных слушаний, посвященных неприкрытой агрессии Российской Федерации в Донбассе. Убитый прекрасно знал все тонкости работы ФСБ, был вхож во многие высокие кабинеты и поэтому обладал ценностью как свидетель.Жалкие попытки кремлевских СМИ увести следствие от бытовой версии убийства провалились с треском. Юридически выверенно и четко генеральный прокурор зафиксировал: главным организатором зверского убийства оппозиционного российского депутата является бывший муж Максаковой Владимир Тюрин. Да, политическая подоплека налицо. Ни один из экспертов телеканала «112» даже не усомнился в выводах ГПУ. Ведь как все было? Спецслужбы России завербовали Тюрина и сделали его криминальным авторитетом в обмен на некие преференции в будущем. В частности, в том самом секретном центре НКВД молодой тогда Тюрин познал немолодую уже в то время Максакову, которая стала для него прикрытием. Разве кто заподозрит женатого на оперной певице в работе на ФСБ? Смешно, честное слово. В центре Тюрину пытались выдать те самые «красные кроссовки», но он отказался. Мотивировал тем, что в такой обуви «петухи ходят».Всю свою криминальную деятельность будущий организатор убийства Вороненкова вел под плотным колпаком ФСБ, отчитываясь о каждом своем преступном шаге. Неожиданно появляется фраер Вороненков, который цинично уводит у криминального авторитета жену. Надо сказать, в уголовных кругах на подобные вещи смотрят очень либерально. Если, как они говорят, «телка» изменила авторитету с либералом и депутатом, то никакого значения это не имеет. Поэтому мотив «личной мести на почве острой неприязни» можно сразу же отбрасывать как полностью несостоятельный.И вовсе не из-за того, что Вороненков боялся какой-то мифической мести доброго криминального авторитета, он вместе с женой попросили убежища в Украине. Все понимают: либерально настроенный интеллектуал, друг Навального в «Фейсбуке» опасался за свою жизнь, зная мстительный характер Владимира Путина – куратора Тюрина. Надежные источники из кругов, близких к мусорным бачкам телеканала «112», рассказывают: Путин был буквально взбешен бегством супругов на Украину. Он вызвал на конспиративную квартиру Тюрина и стал шантажировать авторитета, требуя организовать убийство беглеца. Тот отказывался, ссылался на кодекс воровской чести, нелюбовь к красным кроссовкам, но, в конце концов, был вынужден уступить агрессору.Из нарисованной нами картины даже дебилу понятно, что никаких личных мотивов в убийстве Вороненкова нет. Налицо чисто политические разборки в привычном для ФСБ грязном стиле. Но российские спецслужбы не учли мощный потенциал украинских следователей вообще и ГПУ в частности. За считанные месяцы те подвели четкую доказательную базу под Федеральную службу безопасности РФ и раскрыли план по дискредитации Украины в глазах мировой общественности. Уже направлено в Россию постановление о выдаче гражданина Казахстана Тюрина в руки справедливому украинскому правосудию. Если не выдадут, то бывший муж Максаковой будет осужден заочно. Ему на мобильник придет СМС о вынесенном приговоре. В ходе предстоящего судебного процесса будет глубоко и всесторонне раскрыта роль Путина в организации заказных убийств в центре Киева.И вместо послесловия: Максакову в Украине очень полюбили. Недавно вот в сети завязался интересный срач по поводу того, может ли она петь гимн нации или это чересчур? Абсолютное большинство патриотических пользователей обратило внимание на выдающиеся вокальные данные российской певицы, что нашло отражение в частом употреблении словосочетания «русская с...ка». Так мы выражаем свое восхищение, не зависящее от расовой и иной принадлежности. Но пока решили поберечь связки певицы. Возможно, на четвертую годовщину майдана оперная дива и споет. Короче, СУГС!