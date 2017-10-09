Строительство АЗС на Ревуцкого будет приостановлено – "ОККО"

Строительство автозаправочной станции (АЗС) по улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева будет приостановлено до завершения всех споров в правовом поле, заявляет пресс-служба сети "ОККО".



"Для того чтобы разобраться в ситуации, которая сложилась вокруг АЗК на Ревуцкого, 8-К, ПАО "Концерн "Галнафтогаз" провело переговоры с застройщиком земельного участка и фактическим собственником недвижимости ООО "Гуэль Парк". В рамках встречи было принято совместное решение об остановке любого вида работ по реконструкции объекта недвижимости под АЗК до завершения всех споров в правовом поле", - говорится в сообщении.



В "ОККО" подчеркивают, что открыты к диалогу с местными жителями.



Как сообщалось, вечером 4 октября общественные активисты и местные жители вышли на акцию протеста против строительства АЗС на ул. Ревуцкого. Во время акции произошли столкновения, в ходе которых митингующие частично разрушили АЗС.



Конфликт вокруг строительства АЗС продолжается уже несколько месяцев. Вечером 10 августа протестующие против ее возведения на несколько дней перекрыли движение по ул. Ревуцкого, хотя ранее власти Киева договорились с компанией "ОККО" о приостановке строительства АЗС на период судебных разбирательств.



"Галнафтогаз" в ответ на запрос СМИ сообщал, что не является заказчиком строительства, а арендатором является несвязанное с ним ООО "Парк Гуэль". Сеть отмечала, что существуют предварительные деловые договоренности, что она рассмотрит возможность покупки этой АЗС при условии, что она будет построена, введена в эксплуатацию и на нее будут оформлены все правоустанавливающие документы согласно законодательству, государственных строительных и экологических норм.



Мажоритарным акционером "Галнафтогаза" концерна является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития.



Конечными бенефициарными владельцами созданного в конце 2013 года с уставным капиталом 121 тыс. грн ООО "Парк Гуэль", согласно данным в госреестре, являются через ООО "Компания по управлению активами "Актив" (Львов) львовяне Анатолий Гурский, Иван Коцьо, Богдан Куспись и Игорь Таранский, которым также принадлежит ООО "Винницкая строительная компания".

