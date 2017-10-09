ПА НАТО приняла резолюцию, которой расширяется помощь Украине

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию по информационной безопасности о расширении помощи странам-партнерам, в том числе Украине, сообщила глава постоянной делегации в ПА НАТО народный депутат Украины из фракции партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.



"Парламентская ассамблея НАТО на своем заседании в понедельник в Бухаресте приняла резолюцию по информационной безопасности, которая предусматривает расширение помощи странам-партнерам, в частности, Грузии, Молдове и Украине", - рассказала И.Фриз агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.



Как ранее сообщалось, резолюция устанавливает, что страны-члены НАТО должны разработать и создать специальные подразделения во взаимодействии с частными медиа-компаниями для постоянного мониторинга появления ложных новостей, враждебной пропаганды и противодействия им.



"Резолюция призывает увеличить финансирование институтов Альянса и совместных учреждений в информационной сфере, в частности, Отдел общественной дипломатии НАТО и соответствующих центров компетенции (COE)", - сообщила И.Фриз.



Она также отметила, что документ предусматривает ревизию площадок институтов НАТО и вооруженных сил стран-членов в социальных сетях, с целью повышения уровня стратегических коммуникаций.



"Обеспечить обмен опытом по защите избирательных кампаний, политических партий и избирательных комиссий от кибератак. Обеспечить модернизацию журналистских стандартов в ответ на угрозу со стороны фейковых новостей и акцентировать внимание на важности проверки фактов, независимой расследовательской журналистики", - рассказала И.Фриз.



Как ранее сообщила И.Фриз, в понедельник ожидается, что на заседании Парламентской ассамблеи НАТО также будет принята резолюция о расширении сотрудничества с Украиной и Грузией об обеспечении безопасности в Черноморской регионе.



"Там будет еще одна резолюция, которая касается расширению сотрудничества с Украиной и Грузией для обеспечения безопасности в Черноморском регионе", - сказала И.Фриз.

