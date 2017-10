Бар на украинской полярной станции включили в топ лучших в мире

Британские эксперты Джоэл Харрисон (Joel Harrison) и Нейл Ридли (Neil Ridley) назвали лучшие места для выпивки на всех континентах. Выдержки из их книги приводит Daily Mail.



В Антарктиде лучшим был назван бар «Фарадей», расположенный на украинской полярной станции «Академик Вернадский». Отмечается, что алкогольные напитки обойдутся посетителям заведения примерно в три доллара.



В Европе путешественникам рекомендуют зайти в стокгольмский Tweed/Burgandy и лондонский Callooh Callay. В Азии туристам предлагают побывать в барах Atlas в Сингапуре и Aer at the Four Seasons в Мумбаи.



Среди заведений Африки и Среднего Востока авторы топа отметили заведения Asoka в Кейптауне и Benny's Cask Ale Pub в Тель-Авиве. В топ баров Австралии вошли мельбурнский Bar Americano и сиднейский The Baxter Inn.



Оба заведения в Северной Америки оказались расположены на территории США — Dead Rabbit в Нью-Йорке, Midnight Rambler в Далласе. В Южной Америке вершина топа досталась барам El Floridita (Гавана) и The English Bar at the Country Club Hotel (Лима).