Microsoft "забила" на Windows Phone

Исполнительный директор Microsoft Джо Бельфиор отметил на своей странице в Twitter, что дальнейшее развитие Windows Phone не планируется. Это означает, что производитель не намерен выпускать новые мобильные устройства и обновления для Windows 10 Mobile.



"Конечно, мы продолжим поддержку платформы… Будем исправлять баги и выпускать обновления систем безопасности и прочее. Но выпуск новых функций и устройств не планируется", - отметил Бельфиор.



По его словам, малое количество пользователей продукта привело к тому, что компании отказались инвестировать в платформу.

