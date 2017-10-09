Tesla во второй раз перенесла дату дебюта грузовика

Компания Tesla во второй раз сдвинула дату дебюта первого грузовика в своей истории на более поздний срок. По словам руководителя автопроизводителя Илона Маска, новинку покажут не 26 октября, а 16 ноября. Об этом бизнесмен написал на своей странице в Twitter.



В своем сообщении Маск отметил, что компания решила временно сосредоточиться на других задачах. Например, разобраться с проблемами (какими именно, бизнесмен не уточнил) электрокара Tesla Model 3, а также «увеличить производство батарей для Пуэрто-Рико».



О том, что компания Tesla готовит к дебюту грузовик, стало известно летом 2016 года, когда компания опубликовала «совершенно секретный план». В документе содержались данные об электрическом тягаче и автобусе. Изначально предполагалось, что грузовик дебютирует в сентябре 2017-го.



В начале октября в интернете появилась фотография, на которой, предположительно, показан грузовик Tesla. Снимок сделали в Калифорнии, где американский производитель электромобилей проводит испытания своих моделей.



Первые официальные подробности о грузовике раскрыл сам Илон Маск в мае текущего года.Он заявил, что модель обойдет по мощности и запасу хода существующие дизельные тягачи, а управляться она будет «как спорткар».

