В Киеве трамвай насмерть переехал мужчину

В Оболонском районе Киева под колесами трамвая погиб мужчина. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.



Отмечается, что в 04:55 правоохранителям поступило сообщение о том, что на ул. Иорданской на развороте трамваев на рельсах лежит человек без признаков жизни.



По вызову выехала следственно-оперативная группа. Женщина-водитель трамвая сообщила, что выехала ночью. Проехала один круг, а на втором увидела человека на рельсах. На маршруте при этом находился только один транспорт.



"Правоохранители осмотрели место происшествия и установили, что потерпевший погиб, попав под трамвай. Как именно это произошло, водитель общественного транспорта не видела", – сообщили в ГУ НП Киева.



При погибшем не было ни документов, ни других вещей, которые помогли бы установить его личность.



Следователи проводят оперативные мероприятия, чтобы узнать анкетные данные мужчины и разыскать его родственников. Открыто уголовное производство по ст. 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения. Назначены судебные экспертизы.

