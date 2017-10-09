Во вторник в Украине будет сухо и похолодает

В ближайшие сутки с Западной Европы в Украину переместится более прохладная воздушная масса, ожидается рост атмосферного давления и прекращение осадков, сообщает Укргидрометцентр в понедельник. Во вторник будет без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°, на крайнем юге ночью 7-10°, днем 15-18°; в Карпатах в течение суток от 3° тепла до 2° мороза.



В Киеве – без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4°тепла, днем 12-14°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 октября самая высокая температура днем была 23,7 в 1907г., самая низкая ночью -1,8 в 1899г.



На 11 октября синоптики прогнозируют в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой, местами умеренный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 3-8°, на побережье морей до 11° тепла, в восточных, Черниговской и Сумской областях местами 0-2° тепла; днем 10-16°, в южной части 15-20°.



В Киеве - ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

