НАТО приняло резолюцию, которая позволит Украине начать подготовку к вступлению в Альянс, - нардеп

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию "Укрепление стабильности и безопасности в Черноморском регионе" с учетом поправки украинской делегации.



Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава постоянной делегации в НАТО народный депутат Украины от "БПП" Ирина Фриз.



"На пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте принята резолюция "Укрепление стабильности и безопасности в Черноморском регионе" с учетом поправки украинской делегации", - пишет она.



Так, эта поправка предусматривает продолжение обсуждения с Украиной и Грузией вопросы черноморской безопасности, а также дальнейшего усиления сотрудничества в рамках деятельноти НАТО и реализации политического решения по поводу следующих шагов по имплементации решения Бухарестского саммита 2008 года.



Тогда вопрос предоставления Украине и Грузии Плана действий по поводу членства был отложен, но подтвержден, что в долгосрочной перспективе страны смогут стать членами Альянса.



"Резолюция ПА НАТО де-юре создает основания для того, чтобы мы приступили к избранию алгоритма относительно подготовки вступления в НАТО", - пишет Фриз.

