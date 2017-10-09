Германия: уровень радиации в ЕС вырос из-за России

Немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите (BfS) заявило, что уровень радиации в странах Европы мог повыситься из-за России, на территории которой, скорее всего, находится источник радиационного выброса. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Отмечается, что BfS 29 сентября-3 октября зафиксировало небольшое повышение радиоактивности в Европе. В частности, в пробах воздуха из Германии и Австрии нашли радиоизотоп рутений-106. При этом его концентрация не угрожает жизни и здоровью населения.



"Причина недавно зафиксированного небольшого повышения показателей радиоактивного рутения-106 по-прежнему не ясна. Однако, с высокой долей вероятности, его источник находится на Южном Урале. На это указывают данные Федерального ведомства по радиационной защите. Другие регионы на юге России по-прежнему нельзя исключать", – сообщило ведомство.



В то же время ведомство исключает аварию на АЭС в качестве причины повышения содержания рутения-106, поскольку в образцах не нашли другие радиационные изотопы.



"Учитывая тот факт, что Россия считается источником радиоактивного выброса, Федеральное министерство окружающей среды ожидает реакции, как ответственных российских агентств, так и МАГАТЭ, а также разъяснения и предоставления достоверной информацию о причинах повышенного уровня рутения", – говорится в заявлении.



Рутений-106 используется в медицинской отрасли при лечении онкозаболеваний глаз. Также этот изотоп применяют в качестве эталонного источника при поверке приборов радиационного контроля и в топливных элементах спутников. По своей радиотоксичности Рутений-106 находится в одном ряду с Цезием-137.



Напомним, рутений – элемент восьмой группы пятого периода периодической системы химических элементов, атомный номер – 44. Простое вещество рутений – переходный металл серебристого цвета. Относится к платиновым металлам.



Открыт профессором Казанского университета Карлом Клаусом в 1844 году, назван в честь России (Ruthenia – латинское название Руси/России).

