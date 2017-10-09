В Украине более 10 тыс. нераскрытых убийств - ГПУ

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил количество нераскрытых убийств, которые расследуют украинские правоохранители.



Об этом он сказал на брифинге, пишет "112 Украина",



"У нас 10 тыс. 166 нераскрытых очевидных убийств, чтобы вы понимали. Вызовы, которые стоят перед правоохранительной системой", - сказал генпрокурор.



При этом Луценко исключает закрытие всех резонансных уголовных производств, которые расследуются, из-за веденного Верховной Радой ограничения сроков досудебного расследования.



"Эта норма не коснется тех дел, которые уже расследуются", - сказал он.



По его словам, изменения в процессуальные кодексы, которые принял парламент, являются достаточно жесткими, в частности касательно сроков досудебного расследования и проведения экспертиз.



Луценко намерен обратиться в Министерство юстиции касательно увеличения количества экспертов.



Также Луценко считает норму о возможности обжалования сообщения о подозрении в суде ошибкой, в связи с чем он намерен обращаться в парламент для ее устранения.

