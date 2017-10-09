Трамп раскритиковал политику США в отношении КНДР в течение последних 25 лет

Президент Дональд Трамп вновь заявил о том, что политика налаживания отношений с КНДР, которую США проводили в последнюю четверть века, не дала результатов. Об этом он написал в понедельник на своей странице в Twitter.



"Наша страна безуспешно имела дело с КНДР в течение 25 лет, вкладывая миллиарды долларов и не получая ничего. Политика не работает", - написал американский президент.



Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией КНДР своей ракетно- ядерной программы и проводимыми на полуострове американо- южнокорейскими военными маневрами. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, повторив такие запуски еще 29 августа и 15 сентября, когда ракеты пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда.

