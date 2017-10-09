Климкин предложил Грузии и Молдавии объединиться против России

Украина, Грузия, Молдавия и Азербайджан должны объединиться для совместного противостояния России. Об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает портал «Эхо Кавказа». «Мы все стоим перед общим вызовом и, прежде всего, это вызов, связанный с нашим суверенитетом и территориальной целостностью.



Это все исходит от одной страны — РФ и, разумеется, нам нужно совместно противостоять этому вызову. Мы должны работать в этом направлении и прилагать усилия», — заявил Климкин.



Он добавил, что у стран ГУАМ (региональная организация, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия) «есть в связи с территориальной целостностью общий вызов, который создан Российской Федерацией».

