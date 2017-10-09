Объявлены победители фестиваля православного кино «ПОКРОВ»-2017

8 октября в Киеве завершился XV Международный фестиваль православного кино «ПОКРОВ»-2017. Целью кинофестиваля «Покров» является популяризация фильмов христианского содержания и награждения лучших православных фильмов специальными призами и наградами. Фестиваль «Покров» учреждён, как ежегодный и проводится в канун или во время праздника «Покров Пресвятой Богородицы».



8 октября были объявлены победители фестиваля "Покров"-2017.



Диплом ГРАН-ПРИ присужден документальному фильму «Камчатские отцы», режиссёр Дмитрий Никитин



Победители в номинациях:



Документального кино:



Диплом 1-я премия документальному фильму «Сибирский ковчег», режиссёр Павел Скоробогатов



Диплом 1-я премия документальному фильму «Крещение Руси», режиссёр Максим Беспалый



Диплом 2-я премия документальному фильму «Сестра Иоанна», режиссёр Анастасия Кужовник



Диплом 2-я премия документальному фильму «Сирия. Здесь был рай», режиссёр Игорь Калядин



Диплом 3-я премия документальному фильму «Обыкновенный святой», режиссёр Александр Столяров



Короткометражного кино:



Диплом 1-я премия короткометражному игровому фильму «Еду как хочу», режиссёр Денис Филюков



Диплом 2-я премия короткометражному игровому фильму «Исповедь Мизантропа», режиссёр Татьяна Жукова



Диплом 3-я премия короткометражному игровому фильму «Олух», режиссёр Елена Аврамова



Диплом 3-я премия короткометражному игровому фильму «Близкие люди», режиссёр Анна Симакова



Игрового кино:



Диплом 2-я премия игровому фильму «НИЧЕЙ», режиссёр Евгений Татаров



Диплом 3-я премия игровому фильму «ВЕРА», режиссёр Андрей Грачев



Анимационного кино:



Диплом 1-я премия анимационному фильму «Маршрутка на Днепр», авторская группа: Загорнян Дмитрий, Свиридов Арсений, Реброва Мария, Корчевская Милена, Помозова Анастасия



Диплом 1-я премия анимационному фильму «Святой Паисий», режиссёры: Надежда Кошман, Александр Столяров



Диплом 2-я премия анимационному фильму «Сказ о Петре и Февронии», режиссёры: Юрий Рязанов, Юрий Кулаков



Диплом 2-я премия анимационному фильму «Беседы о Библии», режиссёр Анастасия Галкина



Диплом 3-я премия анимационному фильму «Азбуколюбцы», режиссёры: Яков Попов, Сара Попова



Диплом «Лучшей детской анимационной студии» Днепропетровский областной детско-юношеский киноцентр «ВЕСНЯНКА», директор Кучма Александр Иванович, художественный руководитель Кольцова Светлана Михайловна



Диплом «За лучшее социальное кино» Сергею Позднякову за короткометражный игровой фильм «Дедлайн»



Диплом «Лучшему актеру» Олегу Чугунову за игровой фильм «НИЧЕЙ»



Диплом «Лучшей актрисе» Юлии Гороховой за анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии»



Диплом «За творческий поиск в анимационном кино» анимационному фильму «Когда приходит весна» творческая группа: Лескевич Полине, Федотову Михаилу, Лазоркиной Анастасии, Нолбат Софии



Диплом «За верность Православной традиции» документальному фильму «Чудеса Тихвина», режиссёр Лиса Ховинхеймо, продюсер Лиисa Акимоф



Диплом «За верность Православной традиции» документальному фильму «ПЕРВЫЙ ЯКУТСКИЙ», режиссёр Светлана Сивцева



Диплом «За верность Православной традиции» документальному фильму «В вере и истине», режиссёр Андрей Раднюк



Диплом «За веру, надежду, любовь» документальному фильму «СИЛА МОТЫЛЬКОВ», режиссёр Роман Романов



Диплом «За веру, надежду, любовь» документальному фильму «Претерпевший до конца», режиссёр Сергей Андриенко



Диплом «За актуальность темы» документальному фильму «Спасти и сохранить», режиссёр Колыхалина Лусине



Диплом «За актуальность темы» короткометражному фильму «#Всепока», режиссёр Влад Ковалев



Диплом «За актуальность темы» короткометражному фильму «Кадет», режиссёр Александр Столяров



Диплом «За лучшую операторскую работу», операторам Ивану Николаеву, Алексею Мельникову, Алексею Полушину, Дмитрию Волкову за документальный фильм «История Православия в Мари Эл», режиссёр Евгений Опарин



Диплом «Лучшая героиня фильма» Лидии Мирошниченко за документальный фильм «Ёё хлеб насущный», режиссёр Вячеслав Бигун



Диплом «Лучшему герою фильма» Кириллу Стрельцову за документальный фильм «Как прекрасен этот мир», режиссёр Ирина Минигалеева



Диплом «Премия Сергея Лосева за режиссуру» режиссёру Игорю Калядину за документальный фильм «Сирия. Здесь был рай»



Диплом «За лучшее освещение исторических событий» документальному фильму «Беженцы 1915–1922», режиссёр Юрий Калина



Диплом «За лучшую Православную программу» телевизионной программе «День седьмой», режиссёр Вероника Белькова



Диплом «За лучший сценарий» сценаристу и режиссёру Кристине Сидоровой за короткометражный фильм «Послушание»



Диплом «За лучшее музыкальное оформление» документальному фильму «ПОП РОК», режиссёр Евгений Вагнер



Диплом «За лучшее художественное оформление» игровому фильму «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ», режиссёр Анна Симакова



Диплом «Специальный приз Андрея Бенкендорфа за творческий вклад в развитие православного кино» режиссёру Александру Столярову



Диплом «Специальный приз жюри» документальному фильму «Нелишние люди», режиссёр Рубен Казарян



Диплом «Приз зрительских симпатий» короткометражному игровому кино «Еду как хочу», режиссёр Денис Филюков



Диплом «Фонда Блаженнейшего Митрополита Владимира» документальному фильму «Жизнь. Александр Столяров», режиссёр Николай Сницар, продюсер Вадим Романенко



Диплом «За содействие в проведении фестиваля» исполнительному директору Дома Кино Неонилле Удовенко



Дипломы «Участник фестиваля» короткометражным фильмам:



«Поле битвы: Разум», режиссёр Андрей Мищук



«После зимы», режиссёр Тамара Гримарович



«Алекситимия», режиссёр Алена Аленкина



«Привидение», режиссёр Михаил Андросов



«Люди добрые», режиссёр Сергей Жулин



«Письмо», режиссёр Алена Капорина



Дипломы «Участник фестиваля» документальным фильмам:



«Кочубеевская усадьба как центр культуры и духовности в XIX веке», режиссёр: Ярослав Енко, Дмитрий Панков



«Отец Антонин», режиссёр Виктор Стеганцов



«Ради Любви», режиссёр Мария Марьясова



«Тропами родного края», режиссёр Николай Попков



«Выбирай верные ориентиры», режиссёр Карина Сербиненко



«Земля - наша душа», режиссёр Антон Швецов



«Претерпевший до конца», режиссёр Сергей Андриенко



«Иоанн Валаамский. Духовный утешитель», режиссёр Николай Якимчук



«Бомбы, которые взорвали мир», режиссёр Ольга Лазебник



«Путь к богу», режиссёр Максим Поляков



Дипломы «Участник фестиваля» анимационным фильмам:



«Маша и Медведь», режиссёр Яков Попов



«Сказка о Рождественском сочельнике, маленькой девочке и горсточке конфет», режиссёр Инна Щегорцева



«Великая Семья», режиссёр Злата Попов



«Как завести котенка» Авторская группа: Шевченко Полина, Фёдорова Галя, Черешник Иванка, Омельченко Лиза



«Зонтики» Авторская группа: Мартынова Алина, Саху Аканша, Горб Виктория, Кириллов Антон, Симутина Елизавета



«Прогулки пана Пипа» Авторская группа: Пилипенко Каролина, Додон Дарья, Кунцевич Ярослав, Явир Мария, Явир София



«Тайное слово», режиссёр: Александр Столяров



Источник: www.pokrovkino.com/



