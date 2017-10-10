Данилюк: Украина хранит верность программе МВФ

Власти Украины ждут следующего кредита МВФ до конца 2017 года и сохраняют приверженность программе Международного валютного фонда. Об этом передает Reuters со ссылкой на интервью главы украинского Минфина Александра Данилюка в Лондоне. "Могу сказать, что мы ценим наше сотрудничество, мы ценим нашу приверженность программе. Это позиция правительства и премьер-министра.

Наша цель - успешно завершить программу в 2018 году", - цитирует агентство министра Данилюка.



По информации Reuters, уже на текущей неделе Данилюк отправится в Вашингтон на переговоры с МВФ. Также сообщается, что с 10 по 16 октября в столице США украинская делегация примет участие в ежегодных собраниях Международного валютного фонда и Всемирного банка.



Сообщается, что его визит готовится на фоне опасений, что программа кредитования Украины "замедлила ход".



Министр Данилюк также отметил, что Украина готова обсуждать любые вопросы, которые возникнут у МВФ по поводу пенсионной реформы, уже принятой членами Рады..



В марте 2015 года в МВФ одобрили четырехлетнюю программу кредитов для Украины EFF на $17,5 млрд. По ней уже получено от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.



Согласно заявлению директора по коммуникациям МВФ Джерри Райса на традиционном брифинге в Вашингтоне 15 сентября, Украина для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Международного валютного фонда должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.



Очередная миссия МВФ ожидалась в Киеве во второй половине сентября, однако пока официального подтверждения Фонда на этот счет не было.

