На Украине зафиксировали инфляцию на уровне 2%

В Украине в сентябре этого года была зафиксирована инфляция на уровне в 2%, по сравнению с 0,1% дефляции в августе. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщили в Государственной службе статистики.



Цены на потребительском рынке по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 16,4%, а с начала 2017 года - на 10,2%.



По данным Госстата, в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2%. Больше всего подорожали яйца – на 31%.



На 1,5-11,2% повысились цены на сало, мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, рис, масло, хлеб. Одновременно на 0,3-3,4% подешевели овощи, гречневые крупы, рыба и продукты из рыбы, сахар, фрукты.

