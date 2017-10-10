В ПАСЕ провалилась уже вторая попытка избрать нового президента

Во втором туре ни один из двух кандидатов на пост президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы не набрал необходимого абсолютного большинства голосов.



Об этом сообщает "Укринформ".



Голосование прошло в понедельник во время осенней сессии ПАСЕ, которая проходит 9-13 октября в Страсбурге.



Во втором туре на поддержку депутата от Кипра Стеллы Кириакидес было подано 121 голос, а литовский политик Эмануэлис Зингерис получил 69 голосов при необходимых для победы 152.



Третий и последний раунд голосования назначен на вторник.



Предыдущий председатель ПАСЕ испанский сенатор Педро Аграмунт подал в отставку по состоянию здоровья. В то же время главной причиной отставки стали коррупционные связи испанского политика с российскими политическими кругами. В марте 2017 года Аграмунт посетил в составе российской делегации на самолете Министерства обороны РФ Сирию, не имея на это мандата, полномочий и разрешения от ПАСЕ. По инициативе и активной позиции украинской делегации Аграмунту было объявлено недоверие и отстранили от исполнения обязанностей президента Ассамблеи.

