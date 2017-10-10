Максакова прокомментировала итоги расследования убийства Вороненкова

Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин недолюбливал ее супруга, но это "недостаточный" мотив для совершения убийства. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и исполнителей убийства политика, дело направлено на рассмотрение в суд.

По данным ведомства, непосредственным заказчиком убийства Вороненкова являлся Тюрин, имевший для убийства "личный мотив".



"Что касается личного мотива Тюрина. Он у него был, но недостаточный для того, чтобы проводить такие дерзкие действия на территории другого государства. Да, он ненавидел мою личную жизнь. И, безусловно, Денис, которому он не годился в подметки, даже разговаривать с ним не хотел. Естественно, он (Вороненков – ред.) бесил его (Тюрина – ред.) до крайней жути. Это отрицать нельзя. Просто этот мотив недостаточен для того, чтобы убивать. Это зависть. Он человек небольшого роста, много комплексов", — заявила Максакова в эфире телеканала "112 Украина".



Бывший парламентарий был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник ранил убийцу. Впоследствии преступник скончался в больнице. В июне прокуратура сообщила о задержании в Днепропетровской области Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, был соучастником преступления.



Из России на Украину Вороненков вместе с женой уехал в прошлом году. Сам он связал это с политическими причинами, однако в Следственном комитете заявили, что отъезд Вороненкова связан с попыткой скрыться от следствия: бывшего депутата заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

