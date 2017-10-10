В Киеве обвинили Россию в "заселении Крыма народами Сибири"

Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз обвинила российские власти якобы принудительно предоставляют в Крыму российское гражданство и "заселяют полуостров народностями Сибири".



По ее словам, украинская делегация на очередной сессии ПА НАТО, которая происходит в Бухаресте, акцентировала внимание ассамблеи на вопросах "милитаризации Крыма".



"В ходе обсуждения, которое продолжается, мы акцентировали внимание ПА НАТО на вопросах милитаризации Крыма, нарушении прав и свобод на полуострове оккупантами, принудительном предоставлении крымчанам гражданства России, заселению народностями Сибири", — написала Фриз на своей странице в Facebook.



В конце сентября ООН опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в нарушении прав человека и международного права в Крыму. При этом участники мониторинговой группы вели исследование удаленно и полуостров не посещали. В Госдуме данные, приведенные в докладе, назвали бездоказательными. Глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов, в свою очередь, призвал ООН более требовательно относиться к информации,предоставляемой различными мониторинговыми миссиями.

