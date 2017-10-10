В Совфеде РФ оценили украинский законопроект об ограничении поездок в Россию

Внесенный на рассмотрение Верховной рады законопроект о временном ограничении на поездки в Россию для украинцев вредит прежде всего им самим, заявил в интервью RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.



Сенатор отметил, что от закона в случае его принятия пострадают в первую очередь украинские граждане, многие из которых выезжают в Россию на заработки или к родственникам. "Они, думаю, будут использовать возможность поездки в Россию через третьи страны", — сказал Цеков.



По его мнению, еще одним следствием принятия закона станут трудности для украинской власти. "Очень многое в случае принятия законопроекта обернётся против нее самой", — заявил он.



Цеков подчеркнул, что члены семьи многих граждан Украины проживают в России. "Как можно ограничить человека во въезде в страну для воссоединения семьи? Это крайне неправильно", — добавил он.



В понедельник на сайте Верховной рады был зарегистрирован законопроект, предусматривающий временное ограничение на поездки в Россию для госслужащих, за исключением сотрудников дипломатических служб. Исключения также распространяются на выезд с целью оказания медицинской помощи либо на похороны близкого родственника. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.



На прошлой неделе глава СБУ Василий Грицак предложил запретить украинским политикам и чиновникам поездки в Россию. Ведомство подготовило законопроект, который предусматривает за подобный визит уголовную ответственность на срок до шести лет.

