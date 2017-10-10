Минюст России пообещал и дальше применять принцип "зеркальных мер" к СМИ США

Министерство юстиции России заявило о намерении и дальше применять принцип "зеркальных мер" к американским СМИ в зависимости от принимаемых мер к российским СМИ в США.



Об этом заявили в российском Минюсте, отвечая на запрос ТАСС с просьбой прокомментировать направленное ведомством предупреждение телеканалу "Настоящее Время", "Радио Свобода" и ряду других.



"9 октября в адрес ряда американских СМИ, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, было направлено письмо о недопустимости нарушения российского законодательства, - пояснили в Минюсте. - Законом РФ "О средствах массовой информации" предусмотрена возможность установления ограничений для корреспондентов СМИ тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов средств массовой информации, зарегистрированных в РФ".



Это письмо в Минюсте назвали "зеркальной мерой" на притеснение российских СМИ в Соединенных Штатах Америки". В министерстве заметили, что "деятельность таких СМИ может быть подвергнута иным ограничениям, предусмотренным действующим законодательством РФ". "Принцип "зеркальных мер" будет применяться и в дальнейшем в зависимости от принимаемых мер к российским средствам массовой информации Соединенными Штатами Америки", - подчеркнули в Минюсте.

