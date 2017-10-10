«Групповое изнасилование» от ЕС и МВФ. Не дадимся!
Не понимаю, что происходит! Только недавно мы отпраздновали послабление торговых ограничений со стороны ЕС, как поднялся шум, что европейцы вводят новые антидемпинговые меры против металлургов. А шеф представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что мы якобы отстаем в имплементации «некоторых компонентов Соглашения об ассоциации». Поэтому поблажек в торговле больше не будет. А тут еще и МВФ: пенсионной реформой он не удовлетворился, требует приватизации и антикоррупционного суда. Сговорились они, что ли?
Начну с “заднеприводных”. Ну, это так в наших краях называют членов Радикальной партии Олега Ляшко. Так вот, вчера Ляшко написал в своем Facebook, что свободной торговли металлом с ЕС больше нет и Украина будет дополнительно платить 60 евро за тонну своей металлопродукции, идущей на экспорт в ЕС.
"Таким образом мы теряем европейский рынок... Я убежден, что это месть за наши законы о запрете вывоза из Украины металлолома и необработанного леса-кругляка. Наши партнеры из Европы хотят, чтобы Украина была сырьевым придатком, а не высокотехнологичной промышленной нацией", – кипишевал Ляшко.
Незадолго до этого появилось взвешенное заявление основных компаний горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины о том, что они спокойно отнеслись к возможному ужесточению антидемпингового законодательства ЕС в части “мер противодействия демпингу и субсидиям в торговле”.
"Интерфакс-Украина" распространил сообщение пресс-службы крупнейшего производителя стального проката в Украине ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", что... европейский рынок для компании индуса Лакшми Миттала не основной. А британский оффшор Ferrexpo (ну, это олигарх Жеваго из “Батькивщины”, если кто не в курсе, – автор), контролирующий Полтавский и Еристовский ГОКи, отметил, что поправки в европейском законодательстве его не касаются. И намекнул, что острие удара направлено на импорт стали из Китая в ЕС.
Вместе с тем, как пишет "Интерфакс-Украина", некоторые украинские компании могут быть замечены в демпинге на рынке ЕС. Не случайно Еврокомиссией ведутся по ним расследования, в частности, в отношении горячекатаного проката.
Такая вот информация. В принципе, ничего нового, поскольку украинский металл и трубы европейцы “гоняли” еще в эпоху Леонида Кучмы. Чем сильно огорчали его зятя, филантропа и основателя форума YES Виктора Пинчука. И не его одного.
Новая антидемпинговая стратегия ЕС – это не санкции против Украины. Европейцы просто защищают свой рынок и своих производителей. То есть поступают совершенно прагматично и, я бы сказал, “националистично” по отношению к внутреннему бизнесу. Мы же можем быть националистами только на словах, петь гимн и с трепетом носить вышиванки
Также нет сомнений, что новая антидемпинговая стратегия ЕС – это не санкции против Украины. Европейцы просто защищают свой рынок и своих производителей. То есть поступают совершенно прагматично и, я бы сказал, “националистично” по отношению к внутреннему бизнесу. Мы же можем быть националистами только на словах, петь гимн и с трепетом носить вышиванки. Но когда возникает потребность защищаться в экономическом пространстве, власть начинает “ходить на цырлах” и выполнять комплекс упражнений по прогибанию.
Ну, а “старшие товарищи” этим с удовольствием пользуются. В смысле, с моральным удовольствием. Не надо забывать, что европейцы по своей природе миссионеры. Они традиционно ездили в новые земли – обращать в правильную веру неразумные народы. Количество “воцерковленных аборигенов” по всему миру – яркий тому пример. Украина при всем ее западном стремлении все-таки православная страна. Поэтому лакомый объект для миссионерства. Не столько религиозного, сколько идеологического.
Нас обращают в Веру Демократии и Порядка. Насчет демократии вы и без меня все знаете. А вот приучение к правильному Порядку идет по той же программе, что и кинологические тренинги для шкодливых щенков.
МВФ, например, сказал нам после принятия со скрипом требуемой им пенсионной реформы, что этого “трюка” ему мало. Перед нами поставлено новое задание – провести приватизацию и создать антикоррупционный суд. Без этих двух компонентов очередной транш не дадут.
Кто-то бы плюнул на деньги МВФ. Зачем они нам? Мы будем расширять торговлю с Европейским Союзом. А я вот так не скажу! И знаете почему? Потому что ЕС тоже считает своим долгом приучить нас к Порядку.
Читаем новость: “Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли констатировал, что Украина отстает в имплементации некоторых компонентов Соглашения об ассоциации Украины и ЕС в вопросе гармонизации законодательства, стандартов и норм.
"Несмотря на то, что мы начали внедрять это соглашение 20 месяцев назад, мы опаздываем по очень важным компонентам внедрения этого соглашения... Мы должны сконцентрировать наше внимание в вопросе внедрения нашего соглашения на регуляторной конвергенции. И мы делаем все для того, чтобы обеспечить гармонизацию украинского законодательства, норм и стандартов с европейскими.
Если в течение следующих месяцев Украина примет наши законы, нормы и стандарты, то тогда украинская экономика станет очень быстро частью единого рынка ЕС, что будет означать, что украинские компании смогут экспортировать в страны ЕС без преград. Именно над этим мы должны работать", – сказал Мингарелли, выступая на Киевском экономическом форуме (в прошлую пятницу, – автор).
Любопытным американцам и европейцам оказалось мало электронного декларирования украинскими депутатами и чиновниками их несметных богатств. Они хотят, чтобы те вывернули наизнанку еще и весь свой бизнес. Что и как будет раскрываться, определит Минфин в подзаконных актах
Чуть раньше этот уважаемый господин заявлял, что Украине необходимо улучшение бизнес-климата и укрепление верховенства права для привлечения инвестиций. И жаловался, что европейские компании в Украине сталкиваются с давлением со стороны правоохранительных органов и рейдерством, а также с коррупцией в судебной системе.
И даже достаточно прямолинейно подсказывал, что нам надо делать. Например, месяц назад Мингарелли заявил, что “Украина срочно нуждается в реформе аудита, не только в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, но и для достижения добродетели”.
Ну, что, зайчики мои, выгребли? Пока мы все, что у нас записано, не имплементируем, расширение торговли с ЕС будет о-о-очень медленным. Тем более что в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС есть раздел 4, где сказано: на создание зоны свободной торговли между нашей страной и Европейским Союзом отведено десять лет. Десять, Карл! За это время или осел умрет, или эмир сдохнет, как говаривал Ходжа Насреддин. И только с 1 января 2026 года мы, возможно, будем иметь ту самую зону свободной торговли, которой так гордимся уже сейчас. Хотя будем ли? Это большой вопрос. Надо еще имплементировать кучу всего разного.
Вот, скажем, появилась информация, что с 2018 года все украинские предприятия должны будут вести бухучет и составлять финансовую отчетность с учетом европейских правил, установленных Директивой ЕС№2013/34/ЕС от 26 июня 2013 года.
Бухгалтеры не дадут соврать – меняется очень многое. В частности, т.н. «отчет об управлении» – документ, содержащий не только финансовую информацию, а и другие данные, характеризующие текущее состояние и перспективы развития компании. Чтобы показать основные риски и неопределенности в деятельности предприятия. Этой участи смогут избежать только микро- и малые предприятия.
Кстати, соответствующие изменения в закон “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине” (законопроект №4646-д) были незаметно приняты Верховной Радой в “тени” буйства вокруг законопроекта о реинтеграции Донбасса в памятный день 5 октября 2017 года.
Честно скажу: я не являюсь узким специалистом в этом вопросе. Но понимаю, что у нового закона есть “антикоррупционная подоплека”. Она в доступе к публичной информации: в обнародовании финансовой отчетности и в совершенно новом понятии “предприятия, представляющие общественный интерес”. Что это такое, точно сказать не могу. Но по логике это должны быть структуры публичных персон.
Любопытным американцам и европейцам оказалось мало электронного декларирования украинскими депутатами и чиновниками их несметных богатств. Они хотят, чтобы те вывернули наизнанку еще и весь свой бизнес. Что и как будет раскрываться, определит Минфин в подзаконных актах. И все это – в порядке миссионерского перевоспитания нас, нерадивых и коррумпированных.
Поэтому тут еще вопрос, кто кого отматросит. Вот займем мы “очень жесткую позицию” и не позволим Европе "играться этими игрушками". А когда они придут откупаться, скажем: господа европейцы, убирайте свои никому не нужные квоты по козлятине и баранине. Козлы и бараны нам самим нужны
Логичный вопрос, возникающий у любого скрытного украинца (а мы почти все такие): можно ли пообещать и не выполнять? Можно. Но тогда придется распрощаться с «пряником» – обещанием ЕС поэтапно увеличивать тарифные квоты для украинской агропродукции.
Вот уж это сладкое и манящее слово “поэтапно”. Выполнили плановое упражнение по “гармонизации законодательства, стандартов и норм”, а также очистке от коррупции. Получили увеличение объема торговых преференций на разные виды продукции, в основном аграрной.
Не случайно же с 1 октября 2017 года вступил в силу Регламент 2017/1566 Европейского Союза о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций на целый ряд украинских аграрных товаров, который будет действовать в течение трех лет. И одновременно с этим ЕС предоставил дополнительные квоты на 5 позиций украинских агротоваров: мед, виноградный сок, ячменную крупу и муку, обработанные томаты, овес. А с 1 января 2018 года “откроет” преференции на пшеницу, кукурузу и ячмень.
Любопытно, что на днях на сайте РБК появилась большая статья о том, что Украина очень хочет пересмотреть условия торговли с ЕС. Как заявила изданию торгпред МЭРТ Наталья Микольская, “Украина заинтересована в осуществлении совместной оценки состояния торговли с ЕС и пересмотре условий доступа на рынок товаров Украины и ЕС".
Поводом для пересмотра эксперты называют, в частности, то, что “Украина долго шла к подписанию документа; участие в переговорах принимало несколько правительств”. К тому же время идет, часики наших обязательств тикают, а масштабного согласования национального законодательства и стандартов с acquis ЕС пока не видно.
Ну, и опять же, есть частные обиды олигархов. По курятине, скажем, квота маленькая, а производство в Украине большое. Куры на “промышленном откорме” растут не по дням, а по часам. Причем в прямом смысле слова. А обедневшее население поглотить эту массу “целебных гормонов” не в состоянии. Вот, пытаемся привлечь ЕС. А он нам – раз и спецусловия!
Впрочем, мы, кажется, нашли волшебный способ противостоять “групповому изнасилованию” со стороны ЕС и МВФ. Аргумент железный. Европа попятится. У нее-то самой морда в пуху. Как заявил наш СНБО, “факты торговли между странами Европейского Союза и оккупированными территориями Донбасса являются преступлением. И реакция украинской стороны на торговлю европейских стран с боевиками, в частности углем, будет достаточно жесткой”.
Польша, ты там услышала? Ну да, ты, а кто же еще донецкий уголь покупал? Всякие там отговорки типа “принимаю по безвизу ваших гастарбайтеров” или “много лет была вашим адвокатом в Евросоюзе” во внимание не принимаются. Сказано же, "не имеет права Европа, европейские страны торговать с предприятиями, которые расположены на оккупированной территории, это преступление, в том числе по европейским законам" – и точка.
Поэтому тут еще вопрос, кто кого отматросит. Вот займем мы “очень жесткую позицию” и не позволим Европе "играться этими игрушками". А когда они придут откупаться, скажем: господа европейцы, убирайте свои никому не нужные квоты по козлятине и баранине. Козлы и бараны нам самим нужны. Открывайте нараспашку ворота нашему зерну, подсолнуху, кукурузе и красивым девочкам. А всякие там реформы аудита, демпинги для металлургов и пожелания по части инвестклимата оставьте для Китая. СУГС!