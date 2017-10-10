«Групповое изнасилование» от ЕС и МВФ. Не дадимся!

Не понимаю, что происходит! Только недавно мы отпраздновали послабление торговых ограничений со стороны ЕС, как поднялся шум, что европейцы вводят новые антидемпинговые меры против металлургов. А шеф представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что мы якобы отстаем в имплементации «некоторых компонентов Соглашения об ассоциации». Поэтому поблажек в торговле больше не будет. А тут еще и МВФ: пенсионной реформой он не удовлетворился, требует приватизации и антикоррупционного суда. Сговорились они, что ли?



Начну с “заднеприводных”. Ну, это так в наших краях называют членов Радикальной партии Олега Ляшко. Так вот, вчера Ляшко написал в своем Facebook, что свободной торговли металлом с ЕС больше нет и Украина будет дополнительно платить 60 евро за тонну своей металлопродукции, идущей на экспорт в ЕС.



"Таким образом мы теряем европейский рынок... Я убежден, что это месть за наши законы о запрете вывоза из Украины металлолома и необработанного леса-кругляка. Наши партнеры из Европы хотят, чтобы Украина была сырьевым придатком, а не высокотехнологичной промышленной нацией", – кипишевал Ляшко.



Незадолго до этого появилось взвешенное заявление основных компаний горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины о том, что они спокойно отнеслись к возможному ужесточению антидемпингового законодательства ЕС в части “мер противодействия демпингу и субсидиям в торговле”.



"Интерфакс-Украина" распространил сообщение пресс-службы крупнейшего производителя стального проката в Украине ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", что... европейский рынок для компании индуса Лакшми Миттала не основной. А британский оффшор Ferrexpo (ну, это олигарх Жеваго из “Батькивщины”, если кто не в курсе, – автор), контролирующий Полтавский и Еристовский ГОКи, отметил, что поправки в европейском законодательстве его не касаются. И намекнул, что острие удара направлено на импорт стали из Китая в ЕС.



Вместе с тем, как пишет "Интерфакс-Украина", некоторые украинские компании могут быть замечены в демпинге на рынке ЕС. Не случайно Еврокомиссией ведутся по ним расследования, в частности, в отношении горячекатаного проката.



Такая вот информация. В принципе, ничего нового, поскольку украинский металл и трубы европейцы “гоняли” еще в эпоху Леонида Кучмы. Чем сильно огорчали его зятя, филантропа и основателя форума YES Виктора Пинчука. И не его одного.



Новая антидемпинговая стратегия ЕС – это не санкции против Украины. Европейцы просто защищают свой рынок и своих производителей. То есть поступают совершенно прагматично и, я бы сказал, “националистично” по отношению к внутреннему бизнесу. Мы же можем быть националистами только на словах, петь гимн и с трепетом носить вышиванки

Любопытным американцам и европейцам оказалось мало электронного декларирования украинскими депутатами и чиновниками их несметных богатств. Они хотят, чтобы те вывернули наизнанку еще и весь свой бизнес. Что и как будет раскрываться, определит Минфин в подзаконных актах

Поэтому тут еще вопрос, кто кого отматросит. Вот займем мы “очень жесткую позицию” и не позволим Европе "играться этими игрушками". А когда они придут откупаться, скажем: господа европейцы, убирайте свои никому не нужные квоты по козлятине и баранине. Козлы и бараны нам самим нужны