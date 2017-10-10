Опубликован первый трейлер сериала "Касл-Рок" по Стивену Кингу

В Нью-Йорке на Comic Con был представлен первый трейлер нового сериала "Касл-Рок", который Джей Джей Абрамс снимает по произведениям Стивена Кинга.



Писатель и режиссер анонсировали этот проект в феврале. Сериал был назван по вымышленному городу Касл-Рок в штате Мэн, в котором происходит действие многих произведений Стивена Кинга. Фанаты "короля ужасов" даже составили карту города с описанием его географических особенностей и персонажей, которые жили или бывали в Касл-Роке.



Теперь же стало понятно, что главным героем шоу станет Генри Дивер - адвокат по смертной казни в исполнении Андре Холлэнда. Его приемной матерью и профессором в отставке Рут Дивер, чьи воспоминания о Касл-Роке имеют важную роль в сюжете, играет Сисси Спейсек, прославившаяся когда-то ролью Кэрри в экранизации одноименного романа Кинга. Джейн Леви сыграет Джеки, одержимую смертью летописицу Касл-Рока. Скотт Гленн будет играть роль Алана Пангборна - отставного шерифа, который возглавлял некоторые из самых темных лет в ​​истории Касл-Рока, отмечает The Hollywood Reporter.



Первый эпизод "Касл-Рока" выйдет на канале Hulu в 2018 году.





