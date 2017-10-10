Ученые перевернули представление о женских оргазмах

В авторитетном издании Clinical Anatomy появился новый отчет ученых, который утверждает, что вагинального, клиторального оргазма не существует. Впрочем, как и точки G, передает Asian Age. Специалисты предлагают отказаться от этих терминов, вводя новый общий термин "женский оргазм".



По мнению экспертов, определение женских оргазмов неверное. Более того, большинство женщин не испытывают оргазм во время непосредственного проникновения. И часто так называемый вагинальный оргазм происходит при стимуляции клитора. Притом, хотя клиторальный оргазм, по словам ученых, невозможен в принципе, без стимуляции клитора оргазма достичь невозможно.



В отчете говорится: все женщины способны получить оргазм при правильной стимуляции. И, если ранее специалисты выделяли разные типы женского оргазма в зависимости от стимуляции конкретной зоны, теперь предлагается уйти от этого подхода. Также ученые заявляют, что женской эякуляции не существует.

