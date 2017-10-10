Частный индустриальный парк на деньги налогоплательщиков

Василий Хмельницкий планирует финансировать строительство индустриального технического парка в Белой Церкви за счёт денег плательщиков налогов.



Как стало известно местным активистам, используя механизмы децентрализации, несколько крупных предприятий Белой Церкви, расположенные на «спорных землях», решением главы района и руководителя области, будут переведены в ведение сельской общины села Шкаровка. Эти предприятия пройдут перерегистрацию из Белой Церкви в место уже нового фактического нахождения. В результате налоги начнут поступать на счета сельсовета, фактически, контролируемого олигархом - за эти деньги и будет возведён «частный инвестиционный проект», о котором говорят уже два года – индустриальный технологический парк Василия Хмельницкого.



Для справки:

· ЧАО «Росава», одно из крупнейших предприятий региона и известнейший производитель автомобильных покрышек. Налоги с дохода физ. лиц (один из налогов, что работодатель уплачивает за своих работников) только за три квартала 2017 года от «Росавы» в бюджет Белой Церкви составили почти 22.300.000 гривен. В Белоцерковский район оплата завода налогов с работников за неполный 2017 год составила 18.700.000 миллионов. Вместе – 41.000.000 гривен, к концу года можно ожидать налоговых поступлений одной только «Росавы» в 45 миллионов гривен. 45 млн. грн. общих налогов звучит лучше, чем 20 млн. грн. налогов только лишь в Белоцерковский район.



· Белоцерковская «ТЭЦ», расположенная в той же промзоне массива Леваневского, в 2016 году налогов с доходов физ. лиц заплатила почти 5.000.000 грн. В 2017 году за три квартала отчисления по НДФЛ составили более уже 4.000.000 гривен

