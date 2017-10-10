Российский министр: у Украины очень низкая договороспособность

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что на данный момент у Украины очень низкая договороспособность. Об этом сообщает RT.



«Договороспособность Украины очень низкая. Это, к сожалению, так на данный момент. У нас есть иски, которые Украина подала против России. Есть иски, которые Россия подала против Украины. Там целый большой комплекс направлений, по которым мы пошли. Пока все это движется в рамках процедур, которые есть в ВТО», — сказал Орешкин.



Он также выразил надежду на то, что данная ситуация сможет измениться.

