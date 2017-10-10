НАПК нашло нарушения в декларации нардепа Довгого

В декларации народного депутата от Воли народа Олеся Довгого НАПК нашло нарушения в разделе Объекты недвижимости. Об этом говорится в решении НАПК от 5 октября, передает Украинская правда.



НАПК выяснило, что нардеп не указал сведения о квартире в Киеве, которой пользуется его жена и которая является фактическим местом проживания Довгого.



Согласно объяснениям Довгого, в собственности жены в 2015 году не было никакой недвижимости.



Отмечается, что, не указав имущество, которое было в пользовании жены, Довгий не выполнил требования закона "О предотвращении коррупции".



В то же время НАПК не выявил нарушений в декларации Довгого в части точности оценки задекларированных активов. Также не обнаружено конфликта интересов и фактов незаконного обогащения.

