Киевский областной прокурор Дмитрий Чибисов пройдет тест на употребление наркотиков, - источник

Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов готовиться пройти 11 октября 2017 года тест на употребление наркотических веществ в присутствии общественных активистов и представителей средств массовой информации. Данное решение областной прокурор принял после публикаций в СМИ о том, что он страдает от тяжелой наркотической зависимости и постоянно употребляет наркотики на рабочем месте. Об этом журналистам стало известно от источника в окружении Дмитрия Чибисова.



«Решение пройти тест на наркотики обусловлено необходимостью реагирования на критику в СМИ. Шеф настроен конструктивно и готов доказать отсутствие наркотических веществ в крови и пройти детектор лжи. Скорее всего, одиозный прокурор пройдет наркологический тест в помещении Киевской областной прокуратуры (г. Киев, бул. Леси Украинки, 27а). Время пока определяется, но это произойдет с 09:00 по 10:00 в среду, 11 октября 2017 года. Аккредитацию СМИ и активистов будет производить пресс-служба Киевской областной прокуратуры», - отмечает источник.



Информация о пристрастии прокурора Чибисова к белому порошку публиковалась в СМИ на протяжении последних лет. Журналисты отмечали, что у Дмитрия Чибисова обострилось пристрастие к кокаину, употребление которого на рабочем месте в кабинете прокурора области стало обыденной нормой.



Напомним, что ранее Дмитрия Чибисова неоднократно обвиняли в употреблении наркотиков, в т.ч. на рабочем месте, и даже принесли траурный венок под здание прокуратуры области.



«17 августа 2016 года неизвестные вывесили на двери здания прокуратуры Киевской области траурный венок для сотрудников ведомства с выражением соболезнований в связи с назначением на пост регионального прокурора Дмитрия Чибисова. В распоряжении "Прокурорской правды" оказались фото траурного венка, которые были сделаны у здания прокуратуры Киевщины, на которых помимо траурных лент и выражений соболезнований также размещена фотография областного надзорника и надпись "Чибисов кокаиновый прокурор". Отметим, что Чибисов имеет одиозную славу, которая тянется за ним с "черниговских" времен. В частности, уже тогда звучали обвинения в том, что Чибисов питает слабость к наркотикам», - сообщал ранее «Антикор».



