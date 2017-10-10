Министры обороны стран-членов НАТО соберутся в Брюсселе в начале ноября
Министры обороны стран-членов НАТО проведут в Брюсселе встречу 8-9 ноября, сообщила во вторник пресс-служба альянса.
Встреча пройдет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга.
В преддверии заседания глав оборонных ведомств в сентябре в Тиране собрался высший военный орган НАТО - Военный комитет на уровне начальников генеральных штабов.
Участники этой встречи, в частности, обсудили вопросы адаптации НАТО к новым условиям безопасности. Как сообщалось, они заслушали выступления верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапарротти и верховного главнокомандующего по трансформации НАТО генерала Дени Мерсье в перспективе предстоящего в ноябре совещания министров обороны НАТО.
Источник: Интерфакс-Украина
13:28