В Японии назвали виновных в аварии на АЭС Фукусима

Суд в Японии возложил ответственность за катастрофу на АЭС в Фукусиме на правительство страны и компании-оператора АЭС Tepco. Об этом сообщает DW.



Отмечается, что это уже третье судебное решение в отношении аварии на атомной электростанции.



Речь идет о крупнейшем коллективном иске, в котором истцами стали 3,8 тыс. граждан, которые пострадали в результате катастрофы и родственники жертв.



Они требуют выплаты ежемесячных компенсаций в размере 50 тыс. йен или около 30 евро пока уровень радиационного заражения в районе АЭС Фукусима снизится до показателей, которые были перед аварией.



Всего суд сейчас рассматривает 30 коллективных исков.



В марте 2017 года во время первого судебного заседания суд назвал виновной власть Японии и компанию Терсо. Однако во время второго процесса японских властей признали невиновными.



Напомним, в марте 2011 года вследствие землетрясения и цунами на АЭС Фукусима-1 прекратила работать система охлаждения. Вследствие этого расплавилась активная зона реакторов и три из шести из них повредились. Это повлекло радиоактивное загрязнение окружающих территорий.



