ЕС ужесточил санкции против Пхеньяна

Совет ЕС во вторник в рамках исполнения решения СБ ООН ужесточил санкции ЕС против КНДР, говорится в обнародованном во вторник пресс-релизе.



Согласно заявлению, речь идет о введении секторальных санкций, предусмотренных резолюцией 2375 СБ ООН.



"Эта резолюция была принята 11 сентября 2017 года в ответ на продолжающуюся активность КНДР в сфере ядерных вооружений и развития баллистических ракет - за нарушения и явное пренебрежение предыдущими резолюциями Совета Безопасности ООН", - отмечается в пресс-релизе.



Также в пресс-релизе говорится, что власти ЕС ведут работу над собственными ограничительными мерами в отношении КНДР для реализации резолюций СБ ООН и усиления их эффекта.



Резолюция 2375 СБ ООН предусматривает ограничение на закупку Пхеньяном нефтепродуктов: ему будет разрешено приобретать до 2 млн баррелей в год. Ограничивается также импорт сырой нефти на уровне последних 12 месяцев.



Кроме того, ограничивается импорт сырой нефти на уровне последних 12 месяцев и вводится запрет на поставки в КНДР сжиженного природного газа и газового конденсата.



Документ также предусматривает полный запрет за экспорт из Северной Кореи текстильной продукции, что станет довольно чувствительным ударом по экономике страны: в 2016 году экспорт текстиля принес экономике КНДР $752,5 млн.



Помимо этого странам запрещается выдавать новые разрешения на работу для рабочих из Северной Кореи.

