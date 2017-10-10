Европейский заговор против Украины

ПАСЕ должна быть объявлена прокремлевским органом, а затем немедленно распущена. Делегатов подвергнуть остракизму в самой циничной форме. Поймите меня правильно: я не силен в геополитике, путаю пид...сов и трансвеститов, ПАСЕ и ОБСЕ. Еще с ЮНИСЕФ как-то все запутанно. Но агрессивные дебаты в Парламентской Ассамблее Совета Европы по лучшему в мире закону об образовании – это гибридная война. Провокация, унижение нации, осквернение памяти «киборгов». Где этот бройлер Арьев, который ездит за мой счет в Брюссель и изображает из себя перекормленного кукурузой европейца? Почему он, скотина, молчит?



До глубины души возмутила скорость, с которой Путину удалось протолкнуть вопрос о проведении «чрезвычайных дебатов» в ПАСЕ. Всего за сутки все решилось! За одни гребаные сутки! Главное, этим европейцам предлагали вынести на дебаты целых два жирных вопроса – референдум в Каталонии и еще один. Не помню о чем. То ли о выходе Англии, то ли о ракетах КНДР. А они подло выбрали невинный украинский закон об образовании, чтобы обвинить нацию в расизме. Слов нет.



Теперь поясню, почему я называю Арьева бройлером. Дело даже не в том, что когда этот, простите за выражение, депутат от «БПП» трудился на телеканале «Интер», он был худеньким жлобом, который боялся, что его заставят платить за кофе в чипке. И не в том, что он быстро набирает вес, как химический цыпленок. В конце концов, среди лидеров нашей нации есть много политиков с различными расстройствами. Это сегодня трендово и модно. Мэйнстрим. Но вот, спрашивается, зачем Вова затеял на деньги Сороса кампанию по дискредитации президента ПАСЕ Аграмунта? Старик Педро был вынужден подать в отставку. Поводом стал его визит в Сирию, где он одобрительно что-то сказал про Асада. Украинская делегация изошла на то, на что она обычно исходит после получения команды, подкрепленной грантами. Обвинили его в пророссийской позиции. Добились свержения. Прыгали, теряя прокладки. И что в результате? Вова, что, б…ть, в результате?! Из трех вероятных преемников Аграмунта все трое – прокремлевские политики. Более того, Арьев своими жировыми складками разворошил целое прокремлевское гнездо в Парламентской Ассамблее. Они серьезно решили проводить дЕБАТы по украинскому вопросу. Формально по инициативе Венгрии, которая поклялась чмырить украинскую евроассоциацию на всех международных площадках. И ей вторят то ли семь, то ли восемь «европейских карликов», которые в один голос поют о правах «национальных меньшинств». Причем венгры, с…ка, спелись с Москвой и занимают согласованную позицию.





Пора уже продемонстрировать «яловычно-гедонистической Европе» (выражение лидера фракции «Самопомичь», честное слово, не понимаю смысла данного словосочетания), что такое железная поступь единой нации. Надо отбросить либеральную шелуху и жестко выступить за генетическую чистоту следующего поколения. Венгр? Не хочешь учить мову? В Будапешт! Румын? Туда же!

Добавьте к этому то, что верховный главнокомандующий нации собирается в Брюссель – просветить недалеких европартнеров о невероятных реформах в Украине, которые все называют «фантастическими». Судебная, пенсионная, образовательная, на носу медицинская реформа. Они же, б…ть, делают нашу жизнь веселой! Пенсий уже не будет, суда не будет, лекарств тоже. Все вопросы решаются через «Фейсбук». На худой конец, подойдет скайп. Пенсионеры будут жить на биткоины, которые станут храниться на блокчейне. Пока им объяснишь, что это такое, они благополучно отойдут в иной, более прогрессивный и безвизовый мир.И вы думаете, ему (главкому) будет приятно, когда в ПАСЕ пройдут дебаты? Когда кремлевская агентура, брызжа слюной, станет пороть украинский закон о чистоте подрастающей расы по указке Будапешта? Нет, конечно. Поэтому я ставлю вопрос об уголовной ответственности всех членов украинской делегации в ПАСЕ. Они провалили свою миссию, не сумели защитить президента от излишних эмоциональных нагрузок, дискредитировали идею нации и вообще проявили себя настоящими ушлепками.Скажу больше: уже есть проект резолюции ПАСЕ по закону об образовании, от которого буквально кровь в жилах стынет. Там написано, что Киев нарушает мифические законы Евросоюза о «демократических стандартах», не способствует соблюдению прав «национальных меньшинств». Вы хоть понимаете, к чему это все ведет?! Под прикрытием заботы о «венгерском меньшинстве» продавшиеся Кремлю депутаты ПАСЕ пытаются легализовать русскоязычное большинство в Украине. Это же полный капец! И это в то время, как все радиостанции нации перевыполняют план по квотам на укр-песню. Ввели 25 процентов, но наши ФМ-передовики дотянули до 30-ти! Теперь слушать, к примеру, радио «Лаундж ФМ» одно сплошное удовольствие! Никогда не знал, что лаундж так развит у тернопольских и франковских исполнителей, имена и клички которых я, к сожалению, не в состоянии запомнить. Но запомнил на всю жизнь прекрасную песню о девушке, которая замочила своего партнера за то, что он узнал без спросу ее пароль. Видимо, от «Фейсбука». Красной нитью через всю ткань этого песенного изделия проходит тема «Звидкы ты, падлюко москальске, знаешь мий пароль?». Главная героиня, по ее собственному признанию, «вперше вышла з дому без зброи». Обычно она с «калашом» бегает по городу. А тут кончились прокладки, решила по-легкому сбегать в «Космо» с одним «тэтэшником». И про…бала пароль. Короче, все погибли.О чем это я?.. О дебатах. Пора уже продемонстрировать «яловычно-гедонистической Европе» (выражение лидера фракции «Самопомичь», честное слово, не понимаю смысла данного словосочетания), что такое железная поступь единой нации. Надо отбросить либеральную шелуху и жестко выступить за генетическую чистоту следующего поколения. Венгр? Не хочешь учить мову? В Будапешт! Румын? Туда же! Молдаванин? После обследования формы черепа можешь сам решать: либо в украинский образовательный лагерь на фильтрацию, либо просто в лагерь. Все очень просто на самом деле.