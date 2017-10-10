Предчувствие с предупреждением

Казалось бы, в Украине уже можно и подуспокоиться. Верховная Рада по просьбе гаранта нации практически уже деоккупировала ранее неподконтрольные Киеву районы Донбасса, придав им «особый статус», и спасла военных от суда в Гааге, узаконила пенсионную и судебную реформы и даже вынесла всех козлов с файерами и дымовыми шашками из парламентского зала под куполом, но все равно что-то пошло не так. Власти по-прежнему волнуются. И предупреждают недругов, что о них знают и советуют не высовываться.



Но при этом стараются не делать резких движений, чтобы не провоцировать непредсказуемый электорат. Оно ведь как в Украине бывает: власть чувствует, что сильна как никогда. Но внезапно с виду карликово-безобидный таджик приглашает всех в центр столицы с чаем, шарфиками от холода и хорошим настроением, откуда ни возьмись появляются люди с горящими шинами и «коктейлями Молотова», а человек с явными признаками умственной отсталости на лице, брызжа слюной, приглашает всех в президентский дворец, и – бац! – власть уже в Ростове-на-Дону. И в лице своих лучших представителей ломает карандаши от злости, поскрипывая коренными зубами, шо те кони, которым вместе с овсом мелкой щебенки подсыпали...



Так и здесь, в Украине – сладость побед власти слегка горчит нехорошими предчувствиями. И первый признак такого предчувствия – это предупреждения. Типа, повторяю, мы вас знаем и будем бить. Стало известно, что 2 ноября сего года Мостиский районный суд Львовской области начнет рассмотрение дела... лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Нет-нет, успокойтесь все, кто засуетился накануне отопительного сезона, – на это раз «НашаЮля» ничего никому не толкнула, даже Путину, и не повысила для страны цены на энергоносители. Все гораздо прозаичнее: ее могут «закрыть» за то, что она 10 сентября 2017 года незаконно пересекла (или, как вариант, попыталась незаконно пересечь) государственную границу Украины в пункте пропуска «Шегини». Вместе, как мы помним, с Михо Саакашвили, который за это самое уже даже огреб штраф от тамошнего мостиского судьи Юрия Белоуса в 3,4 тыс. грн. (чуть больше 130 долл., что, как вы понимаете, совсем подрубило финансовое могущество революционного грузина).



Теперь же этот самый Юрий в мантии будет (может?) судить «Нашу Кыцю». И есть все подозрения, что Тимошенко, имеющая такой угрожающий для власти и гаранта нации высокий рейтинг личной популярности, штрафом не отделается. Если не поймет, что от нее требуется. А чтобы поняла, ее «просвещают» судьбой судьи Печерского райсуда Киева Родиона Киреева, который при «кровавой панде» ее «закрыл» и потом чувствовал себя в шоколаде, наслаждаясь «гонораром». Теперь судьба Родиона несколько изменилась: в сентябре 2017-го коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева постановила: дать разрешение на задержание Родиона и доставить его в суд. Чтобы, возможно, взять под стражу.



Принятые «донбасские законы» вполне могут оказаться фуфлом и не убедить даже западных кураторов в дееспособности власти и поддерживающей ее правящей коалиции. Потому что закон о «деоккупации Донбасса» еще нужно принимать во втором чтении, и до этого светлого момента он может претерпеть такие изменения, что его авторы не узнают. И потому, что продление действия закона об особом статусе ничего вообще не означает

Как закономерный итог этой «зрады» к трем основным требованиям Михо (антикоррупционный суд, изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности) добавилось четвертое – закон об импичменте президента. «Закон об импичменте должен наконец поставить президента под контроль. Без него Порошенко или любой другой будет думать только о своем «слепом трасте» и «будке», – съехидничал Сирожа

Или все же использовать по назначению – опять закрыть «Кыцю». Если мостиский Юрий Белоус вдруг проявит строптивость, почувствовав, например, прилив галичанского патриотизма (как можно судить «берегиню»?). А Родион рассуждать не будет – для него это дело привычное, как два пальца об асфальт. К тому же гарант еще 18 января 2016 года уволил Киреева с должности «в связи с нарушением присяги судьи», а до этого нардепы в феврале 2015 года дали согласие на его арест, и надо как-то выкарабкиваться из пропасти, чтобы не встретиться с Тимошенко за одним станком, на котором в тюрьме тачают тапочки. И судебная реформа как раз в строку: гарант как уволил, так и может восстановить. Потому что демократия в Украине границ не знает...То же, что судить Тимошенко собираются в ноябре, а не в октябре, говорит о том, что власть пытается с ней торговаться и не раздражать народ, особенно патриотов. И особенно накануне «второго пришествия Мишико» в Киев 17 октября сего года. Саакашвили уже приезжал в Киев и попугал окружение гаранта, который в это время отдувался за страну в Вашингтоне. Но тогда он уехал, а сейчас обещает вернуться, чтобы окончательно свергнуть «власть барыг». И все понимают ведь, в кого метит «орел кавказской демократии». А Тимошенко этому только рада. Более того, готова подставить свое плечо. И обратить внимание внешних кураторов на себя: дескать, смотрите, как оно там все на Банковой шатается, пора меня уже туда инкорпорировать, и тогда они у меня не забалуют...Гарант нации, надо честно сказать, переиграл и «Кыцю», и даже Мишико тактически. Они желали ему провала при принятии закона по Донбассу, чтобы продемонстрировать кураторам, как слабы власть и ее главное олицетворение. Но законы прошли. При минимальной поддержке (233 и 299 голосов «за»), но прошли же. А Михо в это время шарился по Украине, а Тимошенко вообще благоразумно сдрыснула в неизвестном направлении, сказавшись «серьезно больной». То есть главные «антибарыги» страны никак негативно не повлияли на победу конкурента, не предотвратив ее.Но власть все равно не чувствует себя, извините за невольные аллюзии, в шоколаде.потому что принятые «донбасские законы» вполне могут оказаться фуфлом и не убедить даже западных кураторов в дееспособности власти и поддерживающей ее правящей коалиции. Потому что закон о «деоккупации Донбасса» еще нужно принимать во втором чтении, и до этого светлого момента он может претерпеть такие изменения, что его авторы не узнают. И потому, что продление действия закона об особом статусе ничего вообще не означает, ибо закон, как сказано в его конечных положениях, вступает в силу, когда Россия выведет из ДНР и ЛНР свои «агрессивные войска». И даже если согласиться с тем, что войска России там, в ДНР с ЛНР, «агрессивничают, то возникает вопрос: а Россия согласится вывести своих солдат, чтобы нынешней украинской власти было хорошо? Вот то-то же. И все «усьо» и везде уже понимают. И не ведутся на успокоительно-бравурную пропаганду прикормленных медиа и жадных до бабла экспертов-лизоблюдов...кроме Михо и Тимошенко, которые резко против усиления власти гаранта нации и переподчинения ему правоохранителей, силовиков и армии для борьбы с «агрессором» в Донбассе, согласятся ли с этим и другие конкурирующие с властью структуры типа «Самопомочи», «Свободы», Радикальной партии и шушеры рангом и статусом помельче? А как поведут себя «заклятые соратники» по коалиции из «Народного фронта» Арсения Яценюка, который аж подпрыгивает – так хочет назад в премьеры? Это вопросы не праздные, ибо они замешаны еще и на крутом финансово-материальном интересе. Ведь даже Польша торгует донбасским угольком из ДНР/ЛНР. А что тогда говорить о тех, кто стоит на границе с мятежными регионами и все там решает. Да они и так за копейку в нищающей стране воробья в поле загоняют, а тут такая шара уплывает из-под носа...– и это самое главное! – Михо-то свой поход не отменил. И у него есть все предпосылки если и не победить «власть барыг», то уж точно серьезно подточить ее устои. Экономическая ситуация в стране, несмотря на расплывающееся от самодовольства лицо премьера Вовы Гройсмана, ухудшается стремительно, курс доллара растет, а гривны падает, нищета прогрессирует, в Одессе власти уже даже официально отказались централизовано давать горожанам горячую воду, а на дворе не май месяц, товарищ старшина, как говорится, и может быть еще хуже. Рвется, как известно, там, где тонко, а Украина стоит даже не голенькой, а уже практически без кожи.И Михо знай себе подмечает эти «нюансы успешных реформ» и расчесывает их буквально-таки с садистским удовольствием до костей. А высшую правдоподобность этому придает и то, что на стороне Михо разносят власть в пух и прах сторонники... гаранта, члены фракции его именного блока в Раде. Видный элитный квартировладелец и нардеп Сергей Лещенко так рассказал о своей поездке в Сумы в рамках «шествия Михо» по стране: «Люди в гневе и отчаянии. Они вспоминают времена Януковича с ностальгией. Их посыл – «они воровали, но нам давали жить». И это правда. Но Лещенко связал эти проблемы с гарантом нации и попытался канализировать протесты именно в его сторону: «Сейчас общество было бы готово простить курс 26 и космические тарифы, если бы видели за этим новые рабочие места, инвестиции или просто честного президента».И как закономерный итог этой «зрады» к трем основным требованиям Михо (антикоррупционный суд, изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности) добавилось четвертое – закон об импичменте президента. «Закон об импичменте должен наконец поставить президента под контроль. Без него Порошенко или любой другой будет думать только о своем «слепом трасте» и «будке», – съехидничал Сирожа. А жизнь-то повторяю, становится все хуже и хуже. И даже Аллан Чумак, который мог бы все это дело по телевизору «рассосать», внезапно предательски преставился......И что делать? А хрен его знает. Но сотрудники Госпогранслужбы 2 октября 2017 года уже вручили Тимошенко подозрение о совершении преступления – ей, повторяю, предлагают поторговаться и предупреждают. Время до 17 октября еще есть. И если жизнь за это время наладить и улучшить вряд ли удастся, то до Ростова, в принципе, по-прежнему недалеко. Потому что западные-то кураторы могут не пустить – им результат в Украине нужен, а не беженцы из нее...