Предчувствие с предупреждением
Казалось бы, в Украине уже можно и подуспокоиться. Верховная Рада по просьбе гаранта нации практически уже деоккупировала ранее неподконтрольные Киеву районы Донбасса, придав им «особый статус», и спасла военных от суда в Гааге, узаконила пенсионную и судебную реформы и даже вынесла всех козлов с файерами и дымовыми шашками из парламентского зала под куполом, но все равно что-то пошло не так. Власти по-прежнему волнуются. И предупреждают недругов, что о них знают и советуют не высовываться.
Но при этом стараются не делать резких движений, чтобы не провоцировать непредсказуемый электорат. Оно ведь как в Украине бывает: власть чувствует, что сильна как никогда. Но внезапно с виду карликово-безобидный таджик приглашает всех в центр столицы с чаем, шарфиками от холода и хорошим настроением, откуда ни возьмись появляются люди с горящими шинами и «коктейлями Молотова», а человек с явными признаками умственной отсталости на лице, брызжа слюной, приглашает всех в президентский дворец, и – бац! – власть уже в Ростове-на-Дону. И в лице своих лучших представителей ломает карандаши от злости, поскрипывая коренными зубами, шо те кони, которым вместе с овсом мелкой щебенки подсыпали...
Так и здесь, в Украине – сладость побед власти слегка горчит нехорошими предчувствиями. И первый признак такого предчувствия – это предупреждения. Типа, повторяю, мы вас знаем и будем бить. Стало известно, что 2 ноября сего года Мостиский районный суд Львовской области начнет рассмотрение дела... лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Нет-нет, успокойтесь все, кто засуетился накануне отопительного сезона, – на это раз «НашаЮля» ничего никому не толкнула, даже Путину, и не повысила для страны цены на энергоносители. Все гораздо прозаичнее: ее могут «закрыть» за то, что она 10 сентября 2017 года незаконно пересекла (или, как вариант, попыталась незаконно пересечь) государственную границу Украины в пункте пропуска «Шегини». Вместе, как мы помним, с Михо Саакашвили, который за это самое уже даже огреб штраф от тамошнего мостиского судьи Юрия Белоуса в 3,4 тыс. грн. (чуть больше 130 долл., что, как вы понимаете, совсем подрубило финансовое могущество революционного грузина).
Теперь же этот самый Юрий в мантии будет (может?) судить «Нашу Кыцю». И есть все подозрения, что Тимошенко, имеющая такой угрожающий для власти и гаранта нации высокий рейтинг личной популярности, штрафом не отделается. Если не поймет, что от нее требуется. А чтобы поняла, ее «просвещают» судьбой судьи Печерского райсуда Киева Родиона Киреева, который при «кровавой панде» ее «закрыл» и потом чувствовал себя в шоколаде, наслаждаясь «гонораром». Теперь судьба Родиона несколько изменилась: в сентябре 2017-го коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева постановила: дать разрешение на задержание Родиона и доставить его в суд. Чтобы, возможно, взять под стражу.
Принятые «донбасские законы» вполне могут оказаться фуфлом и не убедить даже западных кураторов в дееспособности власти и поддерживающей ее правящей коалиции. Потому что закон о «деоккупации Донбасса» еще нужно принимать во втором чтении, и до этого светлого момента он может претерпеть такие изменения, что его авторы не узнают. И потому, что продление действия закона об особом статусе ничего вообще не означает
Или все же использовать по назначению – опять закрыть «Кыцю». Если мостиский Юрий Белоус вдруг проявит строптивость, почувствовав, например, прилив галичанского патриотизма (как можно судить «берегиню»?). А Родион рассуждать не будет – для него это дело привычное, как два пальца об асфальт. К тому же гарант еще 18 января 2016 года уволил Киреева с должности «в связи с нарушением присяги судьи», а до этого нардепы в феврале 2015 года дали согласие на его арест, и надо как-то выкарабкиваться из пропасти, чтобы не встретиться с Тимошенко за одним станком, на котором в тюрьме тачают тапочки. И судебная реформа как раз в строку: гарант как уволил, так и может восстановить. Потому что демократия в Украине границ не знает...
То же, что судить Тимошенко собираются в ноябре, а не в октябре, говорит о том, что власть пытается с ней торговаться и не раздражать народ, особенно патриотов. И особенно накануне «второго пришествия Мишико» в Киев 17 октября сего года. Саакашвили уже приезжал в Киев и попугал окружение гаранта, который в это время отдувался за страну в Вашингтоне. Но тогда он уехал, а сейчас обещает вернуться, чтобы окончательно свергнуть «власть барыг». И все понимают ведь, в кого метит «орел кавказской демократии». А Тимошенко этому только рада. Более того, готова подставить свое плечо. И обратить внимание внешних кураторов на себя: дескать, смотрите, как оно там все на Банковой шатается, пора меня уже туда инкорпорировать, и тогда они у меня не забалуют...
Гарант нации, надо честно сказать, переиграл и «Кыцю», и даже Мишико тактически. Они желали ему провала при принятии закона по Донбассу, чтобы продемонстрировать кураторам, как слабы власть и ее главное олицетворение. Но законы прошли. При минимальной поддержке (233 и 299 голосов «за»), но прошли же. А Михо в это время шарился по Украине, а Тимошенко вообще благоразумно сдрыснула в неизвестном направлении, сказавшись «серьезно больной». То есть главные «антибарыги» страны никак негативно не повлияли на победу конкурента, не предотвратив ее.
Но власть все равно не чувствует себя, извините за невольные аллюзии, в шоколаде. Во-первых, потому что принятые «донбасские законы» вполне могут оказаться фуфлом и не убедить даже западных кураторов в дееспособности власти и поддерживающей ее правящей коалиции. Потому что закон о «деоккупации Донбасса» еще нужно принимать во втором чтении, и до этого светлого момента он может претерпеть такие изменения, что его авторы не узнают. И потому, что продление действия закона об особом статусе ничего вообще не означает, ибо закон, как сказано в его конечных положениях, вступает в силу, когда Россия выведет из ДНР и ЛНР свои «агрессивные войска». И даже если согласиться с тем, что войска России там, в ДНР с ЛНР, «агрессивничают, то возникает вопрос: а Россия согласится вывести своих солдат, чтобы нынешней украинской власти было хорошо? Вот то-то же. И все «усьо» и везде уже понимают. И не ведутся на успокоительно-бравурную пропаганду прикормленных медиа и жадных до бабла экспертов-лизоблюдов...
Как закономерный итог этой «зрады» к трем основным требованиям Михо (антикоррупционный суд, изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности) добавилось четвертое – закон об импичменте президента. «Закон об импичменте должен наконец поставить президента под контроль. Без него Порошенко или любой другой будет думать только о своем «слепом трасте» и «будке», – съехидничал Сирожа
Во-вторых, кроме Михо и Тимошенко, которые резко против усиления власти гаранта нации и переподчинения ему правоохранителей, силовиков и армии для борьбы с «агрессором» в Донбассе, согласятся ли с этим и другие конкурирующие с властью структуры типа «Самопомочи», «Свободы», Радикальной партии и шушеры рангом и статусом помельче? А как поведут себя «заклятые соратники» по коалиции из «Народного фронта» Арсения Яценюка, который аж подпрыгивает – так хочет назад в премьеры? Это вопросы не праздные, ибо они замешаны еще и на крутом финансово-материальном интересе. Ведь даже Польша торгует донбасским угольком из ДНР/ЛНР. А что тогда говорить о тех, кто стоит на границе с мятежными регионами и все там решает. Да они и так за копейку в нищающей стране воробья в поле загоняют, а тут такая шара уплывает из-под носа...
В-третьих, – и это самое главное! – Михо-то свой поход не отменил. И у него есть все предпосылки если и не победить «власть барыг», то уж точно серьезно подточить ее устои. Экономическая ситуация в стране, несмотря на расплывающееся от самодовольства лицо премьера Вовы Гройсмана, ухудшается стремительно, курс доллара растет, а гривны падает, нищета прогрессирует, в Одессе власти уже даже официально отказались централизовано давать горожанам горячую воду, а на дворе не май месяц, товарищ старшина, как говорится, и может быть еще хуже. Рвется, как известно, там, где тонко, а Украина стоит даже не голенькой, а уже практически без кожи.
И Михо знай себе подмечает эти «нюансы успешных реформ» и расчесывает их буквально-таки с садистским удовольствием до костей. А высшую правдоподобность этому придает и то, что на стороне Михо разносят власть в пух и прах сторонники... гаранта, члены фракции его именного блока в Раде. Видный элитный квартировладелец и нардеп Сергей Лещенко так рассказал о своей поездке в Сумы в рамках «шествия Михо» по стране: «Люди в гневе и отчаянии. Они вспоминают времена Януковича с ностальгией. Их посыл – «они воровали, но нам давали жить». И это правда. Но Лещенко связал эти проблемы с гарантом нации и попытался канализировать протесты именно в его сторону: «Сейчас общество было бы готово простить курс 26 и космические тарифы, если бы видели за этим новые рабочие места, инвестиции или просто честного президента».
И как закономерный итог этой «зрады» к трем основным требованиям Михо (антикоррупционный суд, изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности) добавилось четвертое – закон об импичменте президента. «Закон об импичменте должен наконец поставить президента под контроль. Без него Порошенко или любой другой будет думать только о своем «слепом трасте» и «будке», – съехидничал Сирожа. А жизнь-то повторяю, становится все хуже и хуже. И даже Аллан Чумак, который мог бы все это дело по телевизору «рассосать», внезапно предательски преставился...
...И что делать? А хрен его знает. Но сотрудники Госпогранслужбы 2 октября 2017 года уже вручили Тимошенко подозрение о совершении преступления – ей, повторяю, предлагают поторговаться и предупреждают. Время до 17 октября еще есть. И если жизнь за это время наладить и улучшить вряд ли удастся, то до Ростова, в принципе, по-прежнему недалеко. Потому что западные-то кураторы могут не пустить – им результат в Украине нужен, а не беженцы из нее...