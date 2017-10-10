IKEA занялась мебелью для котов

Компания IKEA выпустила новую коллекцию мебели Lurvig, предназначенную исключительно для домашних животных. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает Mashable.



Линейка представлена в пяти странах: Японии, Франции, Канаде, США и Португалии. Среди новой мебели — кресла, коврики, «дом на ножках», миски и шкафы.



В сети появление новой коллекции вызвало ажиотаж среди пользователей. Некоторые из них заявили, что готовы потратить последние деньги на мебель для питомцев, другие просто оказались под впечатлением.



В переводе со шведского языка lurvig означает «мохнатый».



Компания IKEA основана в Швеции в 1943 году предпринимателем Ингваром Кампрадом. В настоящее время это одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели, предметов интерьера, текстиля и посуды, располагающая собственным производством в нескольких странах мира. Для разработки мебели и аксессуаров компания имеет свою дизайнерскую команду, а также реализует коллаборации с приглашенными дизайнерами.

