Осенние акции Саакашвили против формулы Роттердам+ в интересах Коломойского - политолог

Акции протеста, запланированные в Киеве на 17 октября и инициированные Михаелем Сакаашвили, организованы в интересах Игоря Коломойского. Об этом пишет в своей колонке политолог Алексей Голобуцкий.



Политолог отметил, что непосредственно перед «прорывом в Шегини» Саакашвили в Швейцарии встречался с Игорем Коломойским. Сразу после этой встречи сам Саакашвили и его соратники в лице Давид Сакварелидзе анонсировали проведение в Киеве «самого последнего Майдана» с лозунгами борьбы с коррупцией. В чем заключается борьба с коррупцией в понимании грузинской команды он тоже объяснил – ликвидация формулы «Роттердам+», поскольку «это касается каждого украинца. Это заявление стоит прокомментировать, так как на самом деле «Роттердам+» (формула расчета тарифов для промышленных предприятий) касается далеко не каждого украинца (тарифы для населения регулируются иными постановлениями НКРЭКУ), а вполне себе конкретного – Игоря Валериевича Коломойского», - пишет Алексей Голобуцкий.



Политолог также подчеркнул, что Роттердам+ как формула расчета тарифов для промышленных предприятий напрямую влияет не на тариф для населения, а на «на размер маржи ферросплавных заводов Коломойского» (в себестоимости ферросплавов цена электроэнергии составляет до 50%).



По словам Алексея Голобуцкого, традиционные для олигарха попытки добиться привилегий для бизнеса путем получения судебных решений сегодня не работает. «Еще в феврале нынешнего года окончательно провалились попытки подконтрольной Коломойскому ассоциации ферросплавщиков УкрФА и бывшего члена НКРЭКУ, а теперь «независимого эксперта» Андрея Геруса, оспорить постановление о введении формулы «Роттердам+» в украинских судебных инстанциях. Отчаявшись найти «понимание» у служителей отечественной Фемиды, Герус даже обратился в Европейский суд по делам человека», - подчеркнул он.



Напомним, в 2012 году правительство Николая Азарова подписывало с ферросплавными предприятиями, контролируемыми Коломойским, меморандум о взаимопонимании, согласно которому эти заводы получали льготные цены на электроэнергию. Действие меморандума продлевалось до 2014 года.



По подсчетам экспертов, начиная с 2016 года, когда была введена новая методика расчёта ОРЦ (Роттердам+), ферросплавный бизнес Коломойского потерял на разнице между старыми и новыми тарифами на электроэнергию для промышленных предприятий свыше 1 млрд грн.

