В Киеве к концу дня ожидается сильный ветер – КГГА

В Киеве до конца суток вторника, 10 октября, ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.



Киевская служба спасения при Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды рекомендует в случае усиления ветра плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, на улице держаться вдали от рекламных щитов, ЛЭП, деревьев. В случае сильного ветра рекомендуется спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии, избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.



Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев, веток или при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по тел.: 101, 103.

