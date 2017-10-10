Раскрыта причина нового разлада Билла и Хиллари Клинтон

Билл Клинтон, бывший президент США и муж Хиллари Клинтон, остался недоволен книгой «Что случилось», которую выпустила супруга. Об этом сообщил автор нескольких книг о семье Клинтон Эдвард Кляйн, его слова передает Page Six.



«Перед тем, как Хиллари отправила рукопись издателю, она дала Биллу почитать ее. Он внес значительные правки красным карандашом. Но она даже читать их не стала, а он так обозлился, что выкинул всю рукопись в мусорное ведро», — рассказал Кляйн о своей беседе с близким другом семьи бывшего президента. По словам этого друга, Билл считал, что книга выставляет Хиллари озлобленной и растерянной, а эти качества не подходят человеку, который хотел быть мировым лидером.



«Он возненавидел и само название, потому что он считал, когда люди прочтут "Что случилось", они скажут "ты проиграла". Билл попросил ее отсрочить выпуск книги и переписать ее, но та накричала и заявила: "Книга закончена, и опубликована она будет именно в таком виде!» — подытожил Кляйн.



Он также отметил, что супруги почти перестали общаться. «Критика Билла — которую Хиллари считает отсутствием симпатии — отстранила их друг от друга. Они уже несколько месяцев не общаются, предпочитая коммуницировать через друзей и юристов», — поведал Кляйн.



Представитель Хиллари Клинтон отмел все эти наветы и назвал Кляйна «жалким человеком». Представитель Билла Клинтона, в свою очередь, заявил о патологический склонности автора ко лжи.

