Раскрыты подробности создания iPhone X

Главный дизайнер Apple Джони Айв в рамках конференции New Yorker TechFest рассказал о процессе создания iPhone X. Об этом сообщает Fortune.



Айв отметил, что создание аппарата заняло пять лет. У разработчиков было представление о внешнем виде конечного устройства и его функциях, но в процессе они постоянно сталкивались с трудностями.



«В 99 процентах случаев мы терпели неудачу, — рассказал Айв о создании прототипов. — Подавляющее большинство наших попыток были провальными. Если бы все наши прототипы не ломались на полпути, то мы бы показали смартфон гораздо раньше».



12 сентября iPhone X был представлен на презентации Apple в Калифорнии. Смартфон получил 5,8-дюймовый OLED-дисплей, занимающий практически всю фронтальную панель. Также устройство оснастили новой камерой и беспроводной зарядкой. Продажи телефона начнутся в начале ноября по цене от 80 тысяч рублей.

