Президент Чехии предложил узаконить аннексию Крыма

Президент Чешской Республики Милош Земан считает потерю Украиной Крыма завершенным делом и предлагает решить его с помощью выплат Украине. Об этом он заявил в Страсбурге во время обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает Европейская правда. Отмечается, что президент Чехии признал незаконность аннексии Крыма, но в то же время заявил, что вопрос решен: "Крым – это аннексия, без сомнения. Но это завершенное дело".



Также Земан предлагает решить вопрос аннексии Крыма с помощью выплат Украины.



"По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины – или в финансовой форме, или нефтью и газом", – подчеркнул он.



Земан объяснил, что в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война".



"Мы должны избежать европейской войны, и вы это должны понять", – обратился он к депутатам.

