Андрей Деркач: «Все, что происходит в медицинской сфере, нелегитимно!»

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач вместе с другими парламентариями подал в суд на премьера Гройсмана с требованием немедленно внести в Верховную Раду представление на назначение министра здравоохранения. «Вместе с коллегами-депутатами подали в суд на Владимира Гройсмана. Требуем от премьера немедленно внести в Верховную Раду представление на назначение министра здравоохранения Украины.



Судя по всему, Гройсман – первооткрыватель формулы, как назначить на одну из ключевых должностей в государстве человека и не согласовывать его с Верховной Радой", – написал Деркач на своей странице в «Фейсбуке».



В комментарии телеканалу «NewsONE», отвечая на вопрос о перспективах судебного иска, парламентарий подчеркнул, что «правовая позиция у депутатов, подавших иск, безукоризненна, перед направлением в суд у нас была длительная переписка и с президентом Украины, и с премьером Украины, и с Генеральной прокуратурой на тему невыполнения Конституции».



«Хочу подчеркнуть, что у нас нет личностных претензий к госпоже Супрун, но каждый государственный деятель, в том числе премьер-министр, должен действовать в рамках Основного закона. Полтора года не была внесена на утверждение в ВР кандидатура министра здравоохранения, что повлекло за собой нарушение конституционных прав граждан. Прежде всего, это проведение так называемой неадекватной медицинской реформы, второй вопрос – отсутствие поставок медикаментов и коррупция при закупке лекарств через международные организации. Речь идет о полутора миллиардах гривен, и на этой неделе мы направим соответствующее письмо в Генеральную прокуратуру. Кроме того, отсутствуют вакцины на ботулизм, на бешенство, столбняк. При этом проводятся какие-то пиар-мероприятия, флешмобы прикормленными активистами, и идет риторика на тему – «вы что, выступаете против реформ?». Нет, мы за реформы, но прежде всего надо разобраться в государственных программах, что мы и пробовали сделать на заседании бюджетного комитета. Но у представителей Министерства здравоохранения нет понимания даже по цифрам. Задержка по зарплатам медицинским работникам в отдельных регионах составляет более двух месяцев! При этом всех медработников делают коррупционерами, рассказывают истории про коррупцию в медицинской сфере. Да, коррупция в медицине есть. Но давайте начнем с коррупции в высших эшелонах власти! Вы вдумайтесь – полтора миллиарда (гривен) ушло в 2016 году на предоплаты за лекарства, а поставлено в настоящее время меньше тридцати процентов! Что касается перспектив рассмотрения судебного иска против премьера Гройсмана… Вы знаете, в 2003 году, будучи внефракционным народным депутатом, я выиграл суд у премьер-министра Януковича по бездеятельности правительства в сфере ядерной и радиационной безопасности. Это был мой день рождения, я сидел в суде, а судья читала приговор, и у нее дрожали руки. Уверен: и этот суд мы выиграем. Но самое главное – общественность должна понимать: все, что происходит сегодня в медицинской сфере, и деятельность правительства в этой сфере – все нелегитимно! Скоро, надеюсь, это будет подтверждено судебным решением.



Каждый народный депутат, независимо от того, в какую фракцию он входит, хочет видеть на месте министра, в том числе и здравоохранения, адекватного, профессионального человека. Но, к сожалению, торги происходят внутри коалиции. Я же внефракционный депутат. Думаю, что кадровая логика назначить кого-то по «квоте» нерабочая. Это и продемонстрировала практика назначения так называемых интуристов. Кто ответил за деятельность и.о. министра здравоохранения Александра Квиташвили? Где эти все сбежавшие грузины? Один клоун остался, бегает по Украине с группой поддержки. У нас что, нет достойных украинцев, которые могут возглавить Министерство здравоохранения?», – сказал Андрей Деркач.



