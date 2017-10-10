Россия снова против миротворцев ООН на Донбассе

Россия снова не согласна на размещение миротворцев ООН на территории Донбасса.



Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передает "РИА Новости".



"Россия не согласна на размещение миротворцев на всей территории Донбасса и вдоль границы. Это означает пересмотр Минских соглашений", - заявил Карасин.



По его словам, Украина якобы хочет использовать миротворцев ООН, как оккупационную силу для наведения порядка на востоке Украины.

