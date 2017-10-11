Женщины добрее мужчин, доказали ученые

Оказывается, мозг женщин вознаграждает доброжелательное и просоциальное поведение. А мозг мужчин поощряет эгоистичные поступки. Это доказали эксперименты, проведенные в Университете Цюриха. По мнению ученых, дело в стереотипах, диктующих, что женщины отзывчивее мужчин, передает The Daily Mail.



В исследовании участвовали 27 мужчин и 26 женщин. В первом эксперименте добровольцы должны были выбрать между "эгоистичным" и "просоциальным" вознаграждением. В первом случае только сам участник получал 10 долларов 20 центов, а во втором - и сам доброволец, и другой человек получали по 7 долларов 65 центов.



Сканирование мозга показало: полосатое тело (область мозга, связанная с вознаграждением) сильнее активировалось у женщин при принятии просоциальных решений, а у мужчин - при выборе эгоистичного варианта. Во втором эксперименте участникам давали препараты, влияющие на мозговую систему награды. В этом случае женщины вели себя эгоистичнее, а мужчины чаще принимали просоциальные решения.

